الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

وكالات:

دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018.

وشدد فيلتمان، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، على “التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام للعملية الليبية المعلنة فى سبتمبر من العام الماضى”.

وأقر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بأن الطريق ما زال طويلا، وقال: “إننا مدركون جيدا أن أى انتخابات تتمتع بمصداقية تحتاج إلى توافق على اتفاقات سياسية ودعم فنى وإطار تشريعى وقانون انتخابي، وكذلك ضرورة توفر الإجراءات الأمنية لإجراء انتخابات فى جميع أنحاء ليبيا”.

وتابع أن الأمم المتحدة ستسهم فى “خلق الظروف السياسية والأمنية والفنية والتشريعية” اللازمة لتنظيم انتخابات فى 2018.

وأضاف فيلتمان أن الاتفاق السياسى “الصخيرات”المبرم فى 2015 بين الأطراف الليبية هو الإطار الوحيد القابل للحياة الكفيل بإنهاء الفترة الانتقالية، موضحا أن “الهدف يكمن فى إنهاء هذه الفترة الانتقالية من خلال عملية سلمية تشمل جميع الأطراف وتشكيل حكومة منبثقة من إرادة الشعب الليبي”.