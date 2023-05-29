الأمم المتحدة تخصص 114 مليون دولار لمصر ضمن دعوة لحشد التمويل لدعم السودان ودول الجوار

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، تخصيص 114 مليون دولار إلى مصر ضمن دعوة لحشد التمويل لدعم السودان ودول الجوار.

جالء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي، عقده المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الاثنين، في ختام زيارته الرسمية لمصر، والتي استغرقت ثلاثة أيام.

وخلال المؤتمر الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المفوض الأممي “إن الدعوة الأولية التي أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة كخطة إقليمية لحشد تمويل قدره 470 مليون دولار لدعم السودان ودول الجوار بشكل عاجل، كان منها 114 مليون دولار تخصص لمصر لدعم الاستجابة خلال الستة أشهر القادمة”.



وأشار إلى أن الحكومة المصرية أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية توفير دعم لمواجهة تدفق نحو 350 ألف شخص إلى مصر.

وشدد على أن المجتمع الدولي لا يجب أن يترك مصر وحدها في مواجهة تدفق اللاجئين من الجنوب، فضلا عن ضرورة دعمها سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الخدمات من تعليم وصحة وحماية وخلافه.

وأكد تفهمه لما أعرب عنه الرئيس السيسي من قلق الجانب المصري إزاء الأعباء الاقتصادية والضغط على الخدمات والإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على جنوب مصر، داعيا الحكومة المصرية إلى الأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية.



ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المانحين الدوليين إلى سرعة الاستجابة للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لهذه الأزمة الإنسانية، حيث أن الاستجابة لم تتعد حتى الآن 1 – 2% من المبالغ المطلوبة.

وقبل شهر يشهد السودان قتالا ضاريا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما دفع آلاف إلى الفرار إلى دول الجوار ومنها مصر .