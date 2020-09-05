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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد 4 دول إحداها عربية

تبليغ مجلس الأمن الدولى فى مذكرة أمس بخطورة الظروف الغذائية فى اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية
منتصر محمود 3:12 م, السبت, 5 سبتمبر 20 3:12 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أربع دول، إحداها عربية، تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائى على نطاق واسع.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت عن غوتيريش إبلاغه مجلس الأمن الدولى فى مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية فى اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقى نيجيريا ودولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر.

ولفت غوتيريش إلى ثغرات ملموسة فى تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الأربع، التى تعانى من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، تواجه الآن مجددا “شبح النقص الحاد للأمن الغذائى وربما المجاعة”.

كما أشار غوتيريش إلى تردى المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائى فى دول أخرى تعانى من نزاعات، منها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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