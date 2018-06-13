الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في الساحل الأفريقي

وكالات: حذّر مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي، والتي رفعت معدلات سوء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012. وقال مارك لوكوك، الثلاثاء، إن نحو 6 ملايين شخص يكافحون لتأمين الغذاء لأنفسهم في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وم

وكالات:

حذّر مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي، والتي رفعت معدلات سوء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.

وقال مارك لوكوك، الثلاثاء، إن نحو 6 ملايين شخص يكافحون لتأمين الغذاء لأنفسهم في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، مشيرا إلى أنه في هذه الدول يعاني 1.6 ملايين طفل من نقص حاد في التغذية.

وأضاف، في بيان، أن «مخزونات الغذاء لملايين الاشخاص نفدت. العائلات تخفّض عدد الوجبات وتسحب الاطفال من المدارس وتهمل العناية الطبية اللازمة من أجل توفير المال لشراء الطعام».

وازدادت معدلات النقص الحاد في التغذية في الدول الست بنسبة 50% منذ العام الماضي، كما أن طفلا واحدا من كل 6 أطفال في هذه الدول يحتاج إلى العناية الطبية، وفق «لوكوك».

وحذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة من انه مع اقتراب موسم القحط فإن عدد الأشخاص الذين سيكونون في حاجة إلى الغذاء سيصل إلى 6.5 مليون إنسان.