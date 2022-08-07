الأمم المتحدة تحذر من استمرار الاستثمار في تحديث الترسانات النووية

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الاستثمار في تحديث الترسانات النووية، معبرة عن مخاوفها من سباق يتم للتسليح .

جاء ذلك بحسب ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال حوارٍ أجراه السبت مع قناة “ان اتش كيه” اليابانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بعد حضور احتفال بمناسبة الذكرى الـ 77 للقصف الذري على هيروشيما.

وقال إن هيروشيما أصبحت رمزاً عالمياً، مضيفاً أنه يعتقد بأن المواطنين يشعرون بمسؤولية نقل أهمية نزع السلاح النووي إلى مدن أخرى حول العالم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفه بشأن “التهديدات النووية الروسية”، قائلاً إن الحرب في أوكرانيا أوجدت “فكرة أن الأسلحة النووية ذات أهمية”.



وأبدى الأمين العام مخاوفه بشأن “التهديدات النووية الروسية” والتحركات الأخرى حول العالم التي تتعارض مع قضية نزع السلاح النووي.

وأكد أنه “من غير المقبول إطلاقا أن يتحدث أصحاب القنابل النووية عن احتمال نشوب حرب نووية”.

وتابع جوتيريش قائلا “لقد رأينا نزع السلاح النووي يمضي قدماً في القرن الماضي، ثم فجأة، وقع عكسه”.

وأضاف: “نمر الآن بسباق تسلح جديد.. وأنتم ترون الاستثمار في تحديث الترسانات النووية”.