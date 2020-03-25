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الأمم المتحدة تحذر العالم: فيروس كورونا يهدد البشرية جمعاء

الخطة تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات
المال - خاص 6:47 م, الأربعاء, 25 مارس 20 6:47 م, الأربعاء, 25 مارس 20

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أكد أمين عام الأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” “يهدد البشرية جمعاء”، وذلك خلال إطلاقه “خطة استجابة انسانية عالمية” تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو، إن تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين.

ونقلت “فرانس برس” عن غوتيريش قوله، يشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي، كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع، وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة، وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة.

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بقلم المال - خاص

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