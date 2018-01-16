الأمم المتحدة تأمل في تجنب الحرب بسبب نووي كوريا الشمالية

وكالات:أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام».وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل

وكالات:





أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام».

وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إلى أن هناك فرصة يأمل من خلالها في تجنب تلك الحرب، مؤكداً أن ذلك هو السبب في مشاركة الأمم المتحدة بقوة في ذلك وإرساله مساعده للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إلى بيونج يانج في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف جوتيريش أنه من المهم الاستفادة من هذا الأمل في «التأكد من حدوث عملية جادة تقود إلى نزع الأسلحة النووية بشكل سلمي في شبه الجزيرة الكورية».

واعتبرت كوريا الجنوبية إرسال فيلتمان مساهمة في استئناف الحوار بين الكوريتين.