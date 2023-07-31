«الأمل»: ننتظر آلية محددة لتحويل الأموال لاستئناف استيراد مكونات «لادا»

أكد عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء لادا وBYD، إنها تنتظر إعلان الدولة آلية تحويل الأموال للخارج لاستئناف استيراد مكونات إنتاج طرازات العلامة الروسية محليًا بعد توقف دام أكثر من عام ونصف.

وكان مكسيم سوكولوف، رئيس «لادا» الروسية، قال على هامش منتدى «روسيا وإفريقيا»، الأحد الماضى، إن شركة «أفتوفاز» المالكة للعلامة التجارية تخطط لاستئناف الإنتاج فى مصنع الأمل فى مصر.

وأضاف «سليمان» أنه فوجئ من التصريحات التى أعلنها رئيس شركة أفانزا الروسية باستئناف عمليات الإنتاج مجددًا لطرازات «لادا» محليًا، خاصة مع عدم وجود آلية محددة لتحويل الأموال للخارج، لا سيما مع استمرار العقوبات الأمريكية على «موسكو» وخروجها من النظام المصرفى «سويفت».

وأشار إلى أن الشركة الروسية وفقتا أوضاعها فى إيجاد بدائل لسلاسل إمداد المكونات من الصين بديلًا عن الأسواق الأوروبية، إلا أنها لم تخطر وكيلها فى مصر عن آلية توريدة الأجزاء الخاصة بالإنتاج المحلى.

وأكد أن «أفانزا» كانت تواجه أزمة فى تعطل سلاسل الإمداد من الأجزاء والمواد الخام من المصانع الأوروبية لأسباب تتعلق بتوقف الأخيرة عن التعامل مع الكيانات الروسية على خلفية تداعيات الحرب الأوكرانية.

ولفت «سليمان» إلى أنه من الضرورى مساندة الدولة للمصنعين المحليين عبر تسهيل إجراءات الاستيراد والسماح للبنوك بتدبير التمويلات اللازمة لجلب شحنات مكونات الإنتاج بغرض استمرارية عمليات التجميع المحلى، وتجنب تعطل المصانع خلال الفترة المقبلة.

وتنتج شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» طرازًا واحدًا من «لادا» هو «جرانتا» بمصانعها بالعاشر من رمضان.