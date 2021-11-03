«الأمل للسيارات» ترفع أسعار «بي واي دي L3».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 235 إلى 245 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة -اليوم- التى تضمنت زيادات في أسعار طرازات «بي واي دي L3» بقيمة بلغت 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

وقفزت أسعار سيارات «بي واي دي L3» الفئة الأولى «GLX» إلى 235 ألف جنيه، بدلًا من 228 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «بي واى دي L3» الفئة الثانية «GS» إلى 245 ألف جنيه، مقابل 238 ألفًا.

وينتمي طراز «BYD L3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز “CVT”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.