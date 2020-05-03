«الأمل للسيارات» تخفض إيراداتها المستهدفة 35% بنهاية 2020

خفضت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات بى واى دى ولادا وميكروباص كينج لونج، مبيعاتها المستهدفة من العلامات التجارية الثلاث بنهاية العام الحالى بما يصل إلى %35 بعد حالة الركود فى السوق المحلية نتيجة ظهور فيروس كورونا ، واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.

قال عمرو حسن سليمان، رئيس الشركة لـ«المال»، إنه خلال شهر مارس الماضى لجأت الأمل لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع ظهور فيروس كورونا بها، من بينها تقليل ساعات العمل، ومنح العاملين بمصانعها فى السادس من أكتوبر إجازات لمدة 14 يومًا، الأمر الذى انعكس على معدلات الإنتاج، والبيع.

أشار إلى أن الأمل قررت عودة الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية التى من بينها التطهير المستمر للمعدات والماكينات، والتأكيد على ارتداء العاملين بالشركة للكمامات والقفازات، وقياس درجة حرارة كل شخص للتأكد من سلامته من الفيروس.

تابع: «فى ظل تراجع عمليات الإقبال على شراء سيارات جديدة قررت الأمل العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى %70 من التشغيل الكامل، لا سيما أن الظروف الحالية للسوق لا تسمح بالعودة للتشغيل الكامل.

توقع سليمان عودة مصانع الأمل للتشغيل الكامل من العلامات التجارية الثلاث بى واى دى، ولادا، وكينح لونج، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وعلى المدى الزمنى القصير والمتوسط لا توجد أزمة فى توفير المكونات اللازمة لإنتاج السيارات التى يتم تقديمها للمستهلكين عبر التجميع المحلى.

تجدر الإشارة إلى أن مصانع الأمل للسيارات تتولى عمليات تجميع وتصنيع بى واى دى F3، وبى واى دى S5، ولادا جرانتا، وميكروباص كينج لونج (14 راكبًا).

بين سليمان أن عودة مصانع بى واى العالمية فى الصين للإنتاج خلال الفترة الماضية يسهم بشكل كبير فى توفير احتياجات السوق المحلية من المكونات اللازمة لإنتاج F3، وS5.

أوضح أن روسيا لا زالت تعانى إلى الآن من تشديد القيود لمحاولة احتواء الفيروس، إلا مكونات سيارات لادا جرانتا متوفرة بكميات مناسبة لاحتياجات السوق المحلية.

توقع أن تتراجع مبيعات سيارات الركوب فى مصر نهاية العام الحالى بنسبة بين %30 إلى %35 مع انكماش الطلب عليها، نظرا لتوقعات تؤكد هبوطها على المستوى العالمى.

أضاف أن الفترة المقبلة مرجح أن تشهد استقرارًا كبيرًا فى أسعار السيارات مع ثبات أسعار صرف الدولار، فى مقابل العملة المحلية.

نفى ما تردد من أبناء على مواقع التواصل الاجتماعى عن تقديم الشركة لموديلات 2021 من ميكروباص كينج لونج، موضحًا أن الأمل لا زالت مستمرة فى إنتاج 2020.

أكد أن خطط الأمل للتوسع فى السوق المحلية خلال العام الحالى تم إرجاؤها لأجل غير مسمى بعد ظهور كورونا فى مصر.

كانت الأمل تستهدف تقديم طراز بى واى دى L3، منتصف الربع الثانى من العام الحالى، وتدشين مركز متكامل للعلامات الثلاث فى منطقة أبو رواش، مع استثمار ما يقرب من 50 مليون جنيه كتوسعات فى مصانعها بالعاشر من رمضان.

بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات بى واى دى فى مصر خلال أول شهرين من العام الحالى لتسجل 976 سيارة، مقابل 590 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أشار التقرير إلى نمو مبيعات سيارات لادا الروسية فى مصر خلال تلك الفترة، بإجمالى 296 سيارة، مقابل 203 مركبات مباعة خلال 2019.

بين التقرير ارتفاعًا فى مبيعات العلامة الصينية كينج لونج خلال شهرى يناير وفبراير 2020، بنسبة تصل إلى %147 بإجمالى 1447 وحدة، مقابل 586 مركبة خلال العام الماضى.