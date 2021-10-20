استثمار

«الأمل للأوانى المنزلية» تستهدف %20 زيادة سنوية فى الصادرات

المصنع بأكمله موجه للخارج
أحمد اللاهوني 7:20 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 7:20 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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تستهدف شركة الأمل للأوانى المنزلية زيادة حجم الإنتاج والصادرات بنحو %20 سنويًا، من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية المتواجدة فيها، وفتح دول جديدة، لتحقيق إستراتيجية الدولة فى مضاعفة الصادرات.

وقال أسامة منيسى، رئيس شركة الأمل للأوانى المنزلية، إن جميع إنتاج الشركة موجه للتصدير لدول الاتحاد الأوروبى والإمارات والسعودية وقطر وتونس والمغرب والجزائر وكينيا وجيبوتى، لافتًا إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع يسجل 73 ألف طقم شهريًا.

أسامة منيسى: ننتج 73 ألف طقم شهريًا من الجرانيت والسيراميك والألومنيوم وتجهيزات الفنادق

وأضاف منيسى فى تصريحات لـ «المال»، أن شركته تمتلك مصنعين الأول فى مدينة 15 مايوم ويقع على مساحة 5 آلاف متر مربع وتسجل طاقته 35 ألف طقم شهريًا من «الجرانيت والسيراميك» بعلامة تجارية «إيليت»، كما ينتج 20 ألف طقم أوانى ألومنيوم شهريًا.

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وأوضح أن المصنع الثانى يقع بالمنطقة الصناعية فى التجمع الخامس على مساحة 3 آلاف متر مربع، وهو متخصص فى تصنيع الأوانى المستخدمة فى تجهيزات الفنادق بطاقة 18 ألف طقم شهريًا. 

وصعدت الصادرات المصرية في الفترة من يناير إلي يوليو 2021 إلى 22.540 مليار دولار، مقابل 16.563 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد الماضى.

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وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة %44 لتسجل 1.957 مليار دولار، مقابل 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية. 

وتمثلت أبرز الدول فى أوروبا (المملكة المتحدة- تركيا- سلوفاكيا- فرنسا- ألمانيا- إسبانيا- اليونان)، وآسيا (الإمارات- السعودية- العراق- الأردن- الكويت- لبنان- الصين)، وأفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا- السودان- كينيا- نيجيريا – تونس).

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وضمت أهم القطاعات التي زادت صادراتها الأجهزة المنزلية بنسبة %63، والكهربائية %16، ومكونات السيارات %65، والكابلات %97، والصناعات الكهربائية والإلكترونية %54.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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