«الأمل» تورد أول دفعة من طرازات «BYD» موديل 2023

قامت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، بإنتاج وتوريد أول دفعة من طرازات «BYD» موديل 2023 داخل السوق المحلية.

قال محمود حماد، أحد تجار السيارات، إن الوكيل المحلى للعلامة الصينية «BYD» قام بطرح الموديلات الجديدة لعام 2023 من طرازات «بى واى دى F3 – BYD L3» – ذات النسخة المجمعة محليًا- خلال الأيام الماضية.

وتوقع «حماد» أن يسهم تقديم الموديلات الجديدة من «BYD» فى اتساع حصتها السوقية من مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة المقبلة؛ قائلًا: «ماركات السيارات المجمعة محليًا لديها فرصة كبيرة لتحقيق مبيعات قياسية، خاصة فى ظل نقص الكميات المعروضة من الطرازات المستوردة، وعدم قدرة وكلائها المحليين على جلب شحنات جديدة مع استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد».

وأكد أنه تم تقديم الفئات الأولى من طرازات «بى واى دى F3 – L3» موديل 2023 -ذات النسخة المجمعة محليًا- من قبل وكيلها المحلى خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعًا أن تقوم «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» بإنتاج وتوريد الفئات الأعلى من طرازات العلامة الصينية، بهدف تلبية جميع متطلبات العملاء خلال الفترة المقبلة.

وأشاد «حماد» بالخطوات التى اتخذها الوكيل المحلى لـ«BYD» فى القضاء على «الأوفر برايس» والحد من الزيادات السعرية التى أقرها الموزعون والتجار على طرازات العلامة الصينية؛ وذلك من خلال إنتاج وتوريد كميات كبيرة من السيارات، ما أسهم فى تقليص الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل الفترة الماضية.

و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وقامت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» بطرح سيارات «BYD F3» موديل 2023 عبر فئة واحدة «M/T» بسعر 240 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكترونى للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED- زجاج كهربائى أمامى وخلفى – زجاج أمامى مظلل – مسند يد – إمكانية طى المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما دعمت بنظام ترفيهى مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجى AUX ، وغيرها».

كما قامت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» بإطلاق طرازات «BYD L3» موديل 2023 عبر فئة واحدة «A/T» بسعر 275 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وتنتمى السيارة لفئة السيارات السيدان، مدعومة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يولد قوة قدرها 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات «أوتوماتيك» من طراز «CVT».

ودعمت سيارات «BYD L3» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكترونى للفرامل – نظام المفتاح الذكي».

وزودت السيارات بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led- باور ستيرنيج – مرايات كهربائية – سنتر لوك – مكيف هواء – شبكة أمامية بالكروم – كمبيوتر رحلات متعدد الوظائف – منافذ كهربائية – مقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «6 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB – AUX، وغيرها».