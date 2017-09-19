الأمل تكشف الستار عن BYD S5 بأوتوماك فورميلا

شريف عيسى تطرح مجموعة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء لادا وBYD، طراز S5 المنتمى للعلامة الصينية خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "اوتوماك – فورميلا". وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة المجموعة، فى تصريحات لـ "المال" إن…

شريف عيسى

تطرح مجموعة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكلاء لادا وBYD، طراز S5 المنتمى للعلامة الصينية خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “اوتوماك – فورميلا”.

وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة المجموعة، فى تصريحات لـ “المال” إن الأمل قررت المشاركة فى المعرض خلال العام الحالى بهدف طرح طرازها الجديد كلياً S5، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، بالإضافة إلى الطرازات المتوافرة من BYD فى إشارة إلى L3، وF3.

وأشار إلى أن جناح الأمل سيضم أيضاً عرض العلامة الروسية لادا جرانتا، كاشفاً عن عزم المجموعة طرح طراز لاجروس منها مطلع العام المقبل على اقصى تقدير.

وتسعى المجموعة خلال الفترة المقبلة لتجميع S5 بمصانعها بالعاشر من رمضان بهدف توفيرها للمستهلك بسعر تنافسى وفقاً للتصريحات التى أدلى بها حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وتستهدف المجموعة ضخ ما يقرب من 40 مليون جنيه استثمارات لتأهيل خطوط الإنتاج لتجميع السيارة الجديدة، والمقرر طرخ النسخة المحلية منها بحلول منتصف 2018.