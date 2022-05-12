«الأمل» تخفض مستهدفاتها إلى النصف بنهاية 2022

فى خطوة تشير إلى التداعيات السلبية للزيادات السعرية التى صاحبت التحرك الأخير فى أسعار الدولار منذ نهاية مارس الماضى، ونقص المعروض، علاوة على التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، قررت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات «لادا» و«بي واي دى» وميكروباص «كينج لونج»، خفض مستهدفاتها من الإنتاج إلى النصف، مقارنة بحجم مبيعاتها العام الماضى، الذى بلغ 11 ألف مركبة، ما يشير إلى خطتها لتسليم 5500 مركبة فقط هذا العام، بعد أن كانت تخطط لزيادة قدرها %30 وفقًا لتصريحات سابقة.

أشار عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل للسيارات، فى تصريحات لـ«المال» إلى أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة تصل إلى %16 منذ 21 مارس الماضى تسبب فى زيادة أسعار السيارات المستوردة بالكامل، والمجمعة محليًا بنسبة كبيرة، ما قد يشير إلى تعرض سوق السيارات فى مصر إلى حالة من الركود.

وارتفعت أسعار “لادا جرانتا” مع تحرك سعر الدولار فى مصر بنسبة تتراوح من %12 إلى %18 لترتفع سعر الفئة الأولى منها بقيمة تصل إلى 21 ألف جنيه، فيما قفزت الفئة الثانية بقيمة تقدر بنحو 35 ألفًا، و500 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار سيارات بي واي دي F3 نتيجة زيادة أسعار الدولار بقيمة تتراوح من 18 ألفًا، وحتى 34 ألفًا، و500 جنيه، بنسب زيادة تراجع من %9 إلى %15 فيما قفز سعر “بي واي دي L3” بقيمة تصل إلى 34 ألفًا، و500 جنيه، بزيادات تراوحت من %14 إلى %15.

ورصدت «المال» فى تقرير صادر عنها الزيادات فى أسعار السيارات فى مصر خلال الشهر الأول من تحريك الدولار، ورفع سعر الفائدة التى تراوحت من %2 إلى %32 بقيمة تتراوح من 5 آلاف، وحتى 350 ألف جنيه.

وأوضح أنه كان هناك العديد من العوامل الأخرى التى دفعت الشركة لاتخاذ مثل هذا القرار، التى من بينها استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وصعوبة استيراد مكونات إنتاج سيارات لادا جرانتا، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن مخزون مكونات إنتاج السيارة المستورد من روسيا يكفى لمدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف، ما يعصف بخطة الشركة التى قد سبق أن أعلنتها مطلع العام الحالى، والرامية إلى تسليم وبيع ما يقرب من 4000 مركبة منها سواء للعملاء المباشرين، أو عن طريق المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين».

وتابع: كما تسبب الزيادات الكبيرة فى الشحن، علاوة على الإغلاقات التى تعلنها بين الحين والآخر سلطات بكين بهدف السيطرة على فيروس كورنا المستجد ومتحوراته، إلى تعطل عمليات شحن المكونات للسيارات الصينية التى تتولى «الأمل» تجميعها فى مصر، فى إشارة إلى كل من سيارات «بي وادي دي» بموديلها L3، وF3، التابعين لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب، وميكروباص كينج لونج سعة 14 راكب.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر «أميك»، هبطت مبيعات مجموعة الأمل للسيارات من العلامات التجارية الثلاث التابعة لها خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 ، بنسبة تصل إلى %30.4 لتتراجع إلى 2689 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى التى بلغت 3618 مركبة.

وشهد شهر مارس نموًا فى مبيعات الشركة بحسب «أميك» بلغ %8.2 لترتفع تسليمات الشركة من العلامات التجارية إلى 956 سيارة خلال مارس 2022، مقابل 878 مركبة مبيعة خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

وتربعت “بي واي دي” على قمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا، إذ تمكنت خلال الربع الأول 2022 من تسليم 1297 سيارة، مقابل 1545 مركبة مبيعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع %19.1

وجاءت العلامة الروسية «لادا» فى المركز الثاني فى القائمة بعد أن تمكنت من تحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة تصل إلى %32.6 رغم العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا، لتتمكن من تسليم 1070 سيارة هذا العام، مقابل 721 مركبة مبيعة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وهوت مبيعات ميكروباص «كينج لونج» بصورة كبيرة للغاية بمعدل بلغ %320 لتتراجع إلى 322 مركبة هذا العام، مقابل 1352 ميكروباص مبيعًا خلال الربع الأول من العام الماضى.

وعن أداء العلامات الثلاثة خلال شهر مارس منفردًا، حققت “بي واي دي” نموًا طفيفًا بنسبة %3.8 لتقفز إلى 452 مركبة هذا العام، مقابل 435 وحدة مبيعة خلال مارس 2021، كما حققت “لادا” نموًا بنسبة %56.6 لتصعد إلى 399 سيارة، مقابل 173 مركبة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

أما «كينج لونج» فتراجعت مبيعاتها بنسبة %157 بنهاية شهر مارس من هذا العام، لتهبط إلى 105 مركبات، مقابل 270 وحدة مبيعة فى العام الماضى.

مبيعات الأمل خلال الربع الأول

العلامة التجارية 2021 2022 معدل التغير% بي واي دي 1545 1297 -19.1 لادا 721 1070 32.6 كينج لونج 1352 322 -319.9 الإجمالي 3618 2689 -34.5

المصدر: تقرير أميك

مبيعات الأمل خلال شهر مارس

العلامة التجارية 2021 2022 معدل التغير% بي واي دي 435 452 3.8 لادا 173 399 56.6 كينج لونج 270 105 -157.1 الإجمالي 878 956 8.2

المصدر: أميك إعداد ـ المال