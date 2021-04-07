«الأمل» بصدد توريد أول دفعة من السيارات بالغاز الطبيعى

تستعد شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» فى مصر، لتوريد أول دفعة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الأيام المقبلة.

كشف عمرو سليمان، رئيس الشركة لـ«المال»، عن تلقيه خطابًا من وزارة المالية يتضمن تجهيز أول دفعة من السيارات المنتمية للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعى على أن يتم توريدها وفق آليات مبادرة الإحلال.

وأضاف أن الشركة تتخذ خطوات جادة فى مشروع تجميع السيارات التى سيتم توريدها ضمن منظومة إحلال المركبات بالغاز الطبيعى على أن تشمل إنتاج وتصنيع طرازات وفئات جديدة هى «بى واى دى F3 أوتوماتيك، ولادا جرانتا مانيوال» محليًا خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» على استعداد تام لبدء توريد الطرازات والفئات التى يتم تجميعها محليًا من «لادا بى واى ديF3 مانيوال، ولادا جرانتا أتوماتيك» وسط توافر المكونات والأجزاء المطلوبة فى عمليات التصنيع.

تابع: أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بالعمل بالغاز الطبيعى تعد أحد العوامل الرئيسية التى ستسهم فى تنمية صناعة السيارات وتعميق المنتج المحلى وتزايد أعداد المركبات المنتجة خاصة مع تذليل الجهات الحكومية كافة العراقيل ومنح المواطنين الامتيازات والتسهيلات المتعددة.

فى سياق أخر، أوضح سليمان أن هناك بعض المشروعات الجديدة التى لم يتم تنفيذها حتى الآن نتيجة استمرار القيود والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول الخارجية فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» من خلال فرض قيود على حركة السفر والطيران الخارجي، بخلاف تعليق انعقاد الاجتماعات مع ممثلى كبرى الشركات العالمية لحسم كافة الصفقات التى تتضمن السياسات المالية والشحنات التى سيتم التعاقد عليها من مكونات الإنتاج اللازمة لعمليات التصنيع المحلي.

يذكر أن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» تشارك ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال تقديم طرازين هما «بى واى دى F3، ولادا جرانتا»، بجانب تصنيع ميكروباصات «كينج لونج» العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعى على خطوط إنتاجها بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال.

قامت الحكومة المصرية يوم الأحد الماضى بتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى والبنزين» لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية «إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي» والتى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وحددت تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.