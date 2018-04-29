الأمطار والعواصف تجبر الكهرباء على إعلان حالة الطوارئ

عمر سالم شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تطبيق الإجراءات اللازمة والمتخذة لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية الموجودة بمخرات السيول، ورفع حالة الطوارئ بالشركة القابضة لكهرباء مصر والتابعة. وأكد شاكر على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة…

عمر سالم

شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تطبيق الإجراءات اللازمة والمتخذة لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية الموجودة بمخرات السيول، ورفع حالة الطوارئ بالشركة القابضة لكهرباء مصر والتابعة.

وأكد شاكر على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشيغل الأمن للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهتها للظروف الجوية المحتملة، نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية وسقوط أمطار غزيرة، وما توقعته الجهات المعنية من من احتمال تعرض البلاد لعاصفة رملية وترابية خلال 72 ساعة القادمة.

وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم إتخاذ بعض الإجراءات من قِبل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة للتعامل مع أزمات العواصف الرملية والسيول والأمطار، منها التنسيق مع مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوحدات المحلية التابعة للمحافظات لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق والمنشآت الحيوية الهامة، وعلى سبيل المثال (محطات رفع المياه والصرف الصحى، المستشفيات، ….).

وأكد على وجود غرفة للعمليات والطوارئ رئيسية للشركة القابضة لكهرباء مصر وغرف للعمليات والطوارئ على مستوى جميع الشركات التابعة للقطاع (إنتاج ـ نقل ـ توزيع)، وتقوم بمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة وأتخاذ الاجراءات اللازمة فى أسرع وقت.

وأشار إلى أنه يتم توفير وحدات طوارئ إضافية مع تكثيف العمالة الفنية على مدى ورادى الـ 24 ساعة.

وأضاف أنه يتم تجهيز فرق من الدفاع المدنى بشركات الكهرباء للتصرف في حالة حدوث حرائق، وإمداد المواقع المتضررة بالمهمات الاستراتيجية بالكميات المناسبة لمواجهة الأزمة.

وتقوم الشركة بفصل التغذية الكهربائية عن المناطق المتضررة من الأمطار والسيول لمنع حدوث صعق للمواطنين أو حدوث حرائق إذا تطلب الأمر، ويتم إنارة المواقع المتضررة أثناء العمل بمصادر خارجية (كشافات) للتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة.

وفصل التغذية الكهربائية عن أعمدة الإنارة وفقاً لما تقتضيه الظروف بالتنسيق مع المحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين.

ويناشد قطاع الكهرباء المواطنين بالإبتعاد عن أماكن المهمات الكهربائية خاصة فى حالة الأمطار الغزيرة، ويؤكد على إستقبال الخط الساخن 121 أية شكاوى أو أعطال حيث يتم التعامل معها في أسرع وقت من قبل فرق الطوارئ المتخصصة.