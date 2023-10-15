الأمطار تضرب الإسكندرية وانتظام حركة السير غرب المدينة

تشهد مدينة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية يصاحبها أنخفاض فى درجات الحرارة مع سقوط أمطار فى بعض الأحيان والتي تأتي فى ظل أستعدادات شركة الصرف الصحي لاستقبال هذه الموجة، والتى تواكبت مع إعلان الشركة رفع حالة الطوارئ.

وأجرت “المال” جولة في عدد من المناطق وشوارع غرب مدينة الإسكندرية لمتابعة تأثيرات الأمطار على حركة السير وانتظام السيولة المرورية.

وخلال الجولة تم رصد آثار المياه فى بعض الشوارع لكن دون رصد تجمعات كبيرة للمياه فى نطاق العديد من المناطق فى غرب المدينة، خاصة على الطرق الرئيسية.

كما رصدت جولة “المال” تجمعا ملحوظا للمياه بالقرب من منطقة الورديات وبجوار سور ميناء الإسكندرية وإحدى بواباته المطلة على شارع المكس مع توقف للحركة في تلك البوابة ووضع عدد من الحواجز الأسمنتية.

كما رصدت “المال” تجمعا للمياه لا يعيق الحركة المرورية بشكل كبير فى أحد الشوارع الجلامبية بمنطقة العجمى، خاصة أن هذا الشارع يعانى من بعض التكيبر فى طبقة الأسفلت.

بدورها قامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعامل مع موجة الأمطار الخفيفة التي تفاوتت شدتها ولم تتسبب في أي إعاقات مرورية شهدت الإسكندرية مساء الأمس إلى بداية من الساعات الأولي صباح اليوم.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أستمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة من يوم السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

ويشار إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قامت برفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا .

وأعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطةوعليه ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات.

ويتزامن ذلك مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين و كذلك تستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق والبيارات، فضلاً عن مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة ، مع متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وشدد نافع على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.