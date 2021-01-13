الأمريكيون يترقبون قرار مجلس النواب اليوم بشأن مساءلة ترامب

سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء إدارة ترامب إلى إعلان أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه حتى يتم تفعيل التعديل 25

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء لدعوة نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين فى الدستور الأمريكي، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس صرح من قبل بأنه لن يفعل ذلك.

سيحتاج «بنس» وأغلبية أعضاء إدارة ترامب إلى إعلان أن الرئيس الأمريكى غير قادر على أداء مهامه

وسيحتاج بنس وأغلبية أعضاء إدارة ترامب إلى إعلان أن الرئيس الأمريكى غير قادر على أداء مهامه حتى يتم تفعيل التعديل الخامس والعشرين فى الدستور الأمريكى.

ورفض بنس هذا الإجراء في وقت سابق، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

يعارض بنس اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بنس “لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا”.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكى يوم الاثنين إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب عن المنصب، بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدما في تشريع العزل.

وقالت بيلوسي إن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشربع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

بيلوسى: خطوتنا التالية سنمضي قدمًا في طرح تشريع العزل في المجلس

وقالت في بيان “في خطوتنا التالية سنمضي قدمًا في طرح تشريع العزل في المجلس.. تهديد الرئيس لأمريكا عاجل وسيكون تحركنا أيضًا بالمثل”.

وكثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الآونة الأخيرة الضغط على نائبه بنس لمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت نوفمبر الماضى، فى إطار مساعيه المستمرة للبقاء في السلطة.

وذكرت وكالة رويترز أن نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بمهامه الرسمية، ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

المحكمة أمريكية ترفض طلب تقدم به عضو جمهورى يتيح لنائب الرئيس إلغاء فوز بايدن

فى سياق متصل، قررت محكمة أمريكية رفض طلب تقدم به أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأيدت لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف قرار قاض فيدرالى يوم الجمعة برفض دعوى النائب لوي جومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونجرس يوم الأربعاء للتصديق رسميًا على نتيجة الانتخابات.