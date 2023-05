«الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ» توافق على 14 مشروعًا بـ5 محافظات

عقدت أمس لجنة الأمانة الفنية للتراخيص اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارات البيئة والدفاع والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والسياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وقامت اللجنة بمناقشة 14 مشروعا بالإضافة إلى موضوعين مستجدين بمحافظة مطروح .

وقررت اللجنة الموافقة على (3) مشروعات بمحافظة البحر الأحمر ، (1) مشروع يمحافظة السويس، و (5) مشروعات بمحافظة مطروح، و (1) مشروع بمحافظه الاسكندرية، و (4) مشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بجانب (2) موضوع مستجد بمحافظة مطروح .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

وفي نفس السياق عقدت أمس الدكتورة رشا الخولى – رئيس المركز القومي لبحوث المياه، مع ممثلي الجانب الهولندي

(The International Panel on Deltas and Coastal areas (IPDC “الفريق الدولي المعني بالدلتا والمناطق الساحلية” وممثلة السفارة الهولندية بمصر، والمهندس أحمد رشاد عباس رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومنطقة دلتا النيل في مصر والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفني للسيد الوزير .

وتم مناقشة مشاركة الوزارة والمركز في أنشطة المجلس العالمى للدلتاوات والسواحل (IPDC) .