الأماكن المفتوحة تسحب البساط من قاعات الأفراح بعد جنون الأسعار

هبة حامد بعد موجة غلاء الأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، شهدت أسعار قاعات الأفراح زياداتٍ قدّرها القائمون عليها بأكثر من 30%، مؤكدين أن هذه الزيادات تسببت في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في إحجام كثير من المواطنين عن تنظيم حفلات الزفاف في القاعات واستبدالها بالأماكن المفتوحة أو "الأوبن إير"، لتسحب ه

هبة حامد

بعد موجة غلاء الأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، شهدت أسعار قاعات الأفراح زياداتٍ قدّرها القائمون عليها بأكثر من 30%، مؤكدين أن هذه الزيادات تسببت في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في إحجام كثير من المواطنين عن تنظيم حفلات الزفاف في القاعات واستبدالها بالأماكن المفتوحة أو “الأوبن إير”، لتسحب هذه المناطق البساط من قاعات الأفراح.





وفي شهور الصيف كانت نسبة إشغال قاعات الأفراح والحجوزات تصل إلى 100%، إلا أن هذا العام شهد تغيرًا واضحًا ليتراجع الإقبال على القاعات بما قدَّره قائمون عليها بأكثر من 30%، في الوقت الذي ألغت فيه بعض القاعات برامج محددة للأفراح بسبب ارتفاع سعرها.

فيما شهدت فيلات الساحل والمعمورة في الإسكندرية إقبالًا لتنظيم الأفراح في الحدائق الخاصة بها، وكذلك الكافيهات والتي أصبح بعضها يقدم خدمة تنظيم الأفراح والمناسبات وفقًا لقواعد المكان.

أحمد منتصر، مدير إحدى قاعات الأفراح في منطقة وسط المدينة بالإسكندرية، يقول إن نسبة الحجوزات تراجعت بأكثر من 30%، موضحًا أن غلاء أسعار الخدمات والسلع أجبر القاعات على رفع أسعارها.

وأشار إلى أن القاعات كانت تنظم أكثر من برنامج يختلف سعرها وطبيعة الخدمات المقدَّمة بها وفق أسعارها، وأن هناك بعض البرامج للحفلات تم إلغاؤها بسبب زيادة أسعارها بشكل لن تجرؤ القاعات على الإعلان عنه، حسب قوله.