اقتصاد وأسواق

الألومنيوم يسجل ارتفاعات طفيفة واستقرار الزجاج

رضوى عبد الرازق: سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله، وذلك حسب النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان. الألومنيوم معدل التغير