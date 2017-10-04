الألومنيوم يسجل ارتفاعات طفيفة واستقرار الزجاج

رضوى عبد الرازق:
سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله، وذلك حسب النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان.
الألومنيوم
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
103.2%
1.6%
31350
63700
62700
طن
فضى مؤكسد
99.9%
1.5 %
33000
65980
64980
طن
ملون
الزجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
127.9%
0%
45.2
103
103
م2
شفاف 4مم
80.8 %
0 %
79.1
143
143
م2
شفاف 6مم
بدائل زجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
15.1%
0%
134.2
154.4
154.4
م2
بولى كاربونيت مصمت كريستال
90.5%
0 %
61.4
116.99
117
م2
مفرغ 6 مم خام المانى