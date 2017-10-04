اقتصاد وأسواق

الألومنيوم يسجل ارتفاعات طفيفة واستقرار الزجاج

رضوى عبد الرازق:  سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله، وذلك حسب النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان. الألومنيوم معدل التغير
4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017

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رضوى عبد الرازق:

 سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله، وذلك حسب النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان.

الألومنيوم

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

103.2%

1.6%

31350

63700

62700

 طن

فضى مؤكسد

99.9%

1.5 %

33000

65980

64980

طن

ملون


الزجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

127.9%

0%

45.2

103

103

م2

شفاف 4مم

80.8 %

0 %

79.1

143

143

م2

شفاف 6مم

 

بدائل زجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

15.1%

0%

134.2

154.4

154.4

م2

بولى كاربونيت مصمت كريستال

90.5%

0 %

61.4

116.99

117

م2

مفرغ 6 مم خام المانى


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