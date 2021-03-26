سيـــاســة

«الألم يعتصر قلوبنا».. السيسي : الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في حادث قطاري سوهاج دون استثناء أو مماطلة

السيسي: أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم
المال - خاص 2:57 م, الجمعة, 26 مارس 21 2:57 م, الجمعة, 26 مارس 21

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع حادث قطاري سوهاج الذي وقع منذ قليل.

وقال الرئيس السيسي عبر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث”.

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وأضاف، “لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة.. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

وتابع السيسي ، “وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله.. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.

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