الألماني للتعمير: ننتظر استشارات الصرف الصحي بالصعيد لبدء التنفيذ

سمر السيد ــ هاجر عمران: ينتظر بنك التعمير الألماني «KfW» الانتهاء من وضع الاستشاريين، التصميمات المتعلقة بالمرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والذى تبلغ قيمته 250 مليون يورو، تمهيدا للبدء فى التنفيذ. وقال بوركهارد هي

سمر السيد ــ هاجر عمران:

ينتظر بنك التعمير الألماني «KfW» الانتهاء من وضع الاستشاريين، التصميمات المتعلقة بالمرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والذى تبلغ قيمته 250 مليون يورو، تمهيدا للبدء فى التنفيذ.

وقال بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألماني فى مصر، إن البنك وافق مؤخرا على المشروع، وتم التوقيع على العقد، مشيرا إلى أنه يتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف أن قيمة مساهمة البنك بالمشروع، تبلغ نحو 56 مليون يورو، ويتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا متمثلا فى شبكات ومحطات مياه وصرف صحى، مؤكداً أن التعاون مع عدد من جهات التمويل يعد ميزة خاصةً فى مشروع ضخم، ومعقد مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد.

يشار إلى أن بنك التعمير الألمانى، مثل الاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية مولوا المرحلة الأولى من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات “الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط” لتحسين الأوضاع الصحية لأكثر من 10 ملايين من ساكنى تلك المحافظات، وقد بدأ تنفيذه ديسمبر 2010 بتمويل إجمالى 300 مليون يورو.

ولفت «هينز»، إلى أن قطاع المياه والصرف الصحى، وإدارة الموارد المائية والمخلفات الصلبة، يعتبر من أكبر قطاعات التعاون بين مصر وألمانيا التى يدعمها البنك، إذ يستحوذ حاليا على %57 من إجمالى محفظة التمويلات، يليه الطاقة بنسبة %40، مضيفاً أن مجال التوظيف والتدريب المهنى، لا يمثل إلا نسبة صغيرة من الأموال المخصصة لمصر، وأن هذه النسبة سوف تزيد بصورة كبيرة فى المستقبل القريب.

وتابع : “كما يتم تنفيذ مشروعات لا بأس بها بقطاع التمويل متناهى الصغر، مبررا توجه البنك لذلك بالتحديات التى تواجهها، مثل هذه المشروعات فى الحصول على تمويل من البنوك، بجانب دورها فى تغيير حياة المواطنين للأفضل عبر توفير الكثير من فرص عمل خاصةً للشباب”.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وقعت الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، مع جميع الجهات التمويلية السابق ذكرها، كما تم طرحه على الاستشاريين لوضع التصميمات، وفى انتظار تفعيل الاتفاقية والانتهاء من وضع الدراسات.