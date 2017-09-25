الألف مصنع تواجه مشكلات وتعهد برلماني بحلول

ياسمين فوازتعاني منطقة الألف مصنع بالمنطقة الصناعية من عدة مشكلات يواجه المستثمرون والعمال بعدد من المصانع، وفق نائبة بالبرلمان وقالت النائبة، مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي زارت اليوم الاثنين منطقة الألف مصنع، إن أبرز المشكلات استحالة استخراج التصاريح (الرخصة )، بالإض

ياسمين فواز

تعاني منطقة الألف مصنع بالمنطقة الصناعية من عدة مشكلات يواجه المستثمرون والعمال بعدد من المصانع، وفق نائبة بالبرلمان

وقالت النائبة، مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي زارت اليوم الاثنين منطقة الألف مصنع، إن أبرز المشكلات استحالة استخراج التصاريح (الرخصة )، بالإضافة الي انعدام الخدمات فى المنطقة الصناعية، وضعف الكهرباء.

وأشارت عطوة، إلى أن المنطقة أيضا تعاني أيضا من عدم مساكن للعمال المغتربين، بالإضافة إلى انعدام وجود وسيلة نقل ومواصلات ، منوهة إلي عدم وجود أى مكان للطعام أو الشراب، وعدم وجود مكان لمنافذ بيع منتجاتهم.

وأضافت أن هروب العمالة وعدم موافقتهم على العمل فى الصحراء وغيرها من المشكلات التي تحطم مشروعات المستثمرين، وتعرضهم للغلق.

وشددت على أن رئيس الجمهورية ينادى ويناشد أجهزة الدولة التيسير على المستثمرين المصريين، و خاصة الشباب الذى لا ينتظر وظيفة حكومية ويسعى لعمل مشروع يدر له دخلا محترم يكفيه وأولاده .

ووعدت مايسة عطوة بالتغلب علي المشكلات السابقة سواء عن طريق جمعية المستثمرين أو من خلال التنفيذين، قائلة :”وعدنا العمال والمستثمرين بالعودة لهم مرة أخرى ومعنا موافقات لدعمهم واستكمال لهذه المشروعات”.

كان باسم حلقة، منسق عام التجمع الخامس لائتلاف حب الوطن وعضو جمعية المستثمرين، وجه دعوة إلي النائبة مايسة عطوة لزيارة بعض المصانع بمنطقة الألف مصنع، بمشاركة كل من النائب وهب الله رئيس ائتلاف فى حب الوطن وكيل لجنة القوى العاملة، و مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة، وعبد العزيز سمير المنسق العام لائتلاف فى حب الوطن، وسناء زايد سفيرة النوايا لعمال مصر والعمال العرب.