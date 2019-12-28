الأكثر ثراء في العالم يكسبون 1.2 تريليون دولار خلال 2019 فقط (جراف)

تميز 2019 ببزوغ نجم أغنياء جمعوا ثرواتهم من مصادر غير تقليدية

تضخمت ثروات الأغنياء المدرجين ضمن قائمة ال 500 الأكثر ثراء في العالم بنحو 1.2 تريليون دولار خلال 2019 مما عزز صافي ثرواتهم بنسبة 25% لتصل إلى 5.9 تريليون دولار.

انعدام المساواة

من المؤكد أن تحقيق الأثرياء ال500 الذين تتبعهم وكالة بلومبرج هذه الثروة الضخمة خلال عام واحد فقط سيفتح مجددا باب النقاش الساخن حول انعدام المساواة في الثروة والدخول، حسب بلومبرج.

نسبة ال0.1%

وفي الولايات المتحدة، أصبحت نسبة ضئيلة من الأثرياء تقدر بنسبة 0.1% تمتلك حصة أكبر من كعكة الثروة مقارنة بأي وقت آخر منذ عام 1929. وبسبب هذا، طالب بعض السياسيين بإجراء تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد.

إعادة الهيكلة

وحصل الأثرياء على دعم إضافي بهزيمة جيرمي كوربن زعيم المعارضة الاشتراكي في بريطانيا في الانتخابات الأخيرة.

ودشن كوربن حملة شملت مهاجمة المليارديرات والتصريح بمطالبات لإعادة هيكلة الاقتصاد.

أكبر المكاسب

كانت أكبر المكاسب التي حققها الأثرياء خلال 2019 من نصيب الملياردير الفرنسي برنارد ارنوت الذي جمع 36.5 مليار دولار خلال العام ليتم تصعيده على مؤشر بلومبرج إلى المرتبة الثالثة.

وبجانب هذا، أصبح ارنوت واحد من ثلاثة أثرياء في العالم ممن تتخطى ثرواتهم ال 100 مليار دولار.

خسائر محدودة

ومقابل هذا، لم تتراجع ثروات أي شخص مدرج على مؤشر بلومبرج خلال 2019 سوى تلك الخاصة ب 52 شخص فقط.

أغنى رجل في العالم

وهبطت ثروات جيف بيزوس مالك شركة أمازون بنحو 9 مليار دولار. لكن هذا الهبوط لم يتحقق بسبب طلاقه من ماكنزي بيزوس.

ولا يزال عملاق التجارة الالكترونية يحتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم بعد أن قفزت أسهم أمازون في تداولات الخميس الماضي.

إيرادات قياسية

وأوردت الشركة تحقيقها إيرادات قياسية خلال موسم عطلات رأس السنة بفضل بيع أمازون عشرات الملايين من الأجهزة على شاكلة جهاز ايكو دوت.

وفيما يلي قائمة بالفائزين والخاسرين خلال 2019:

الفائزون

ارتفعت ثروات 172 ملياردير أمريكي مدرج على مؤشر بلومبرج بنحو 500 مليار دولار.

وتضخمت ثروة مارك زوكربيرج صاحب شركة فيسبوك بنحو 27.3 مليار دولار.

وارتفعت كذلك ثروة بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت بنحو 22.7 مليار دولار.

صعود الصين

وارتفعت حصة الصين في قائمة الأكثر ثراء لتشغل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعد زيادة أعدادهم إلى 54 شخص.

وزادت ثروة هي شينجيان مؤسس أكبر شركة صينية لتصدير أجهزة التكييف بنسبة 79% إلى 23.3 مليار دولار.

صعود روسيا

وارتفعت حصة روسيا في القائمة بمكاسب بلغت 51 مليار دولار خلال 2019 بما يعني تحقيق أثريائها زيادة إجمالية تقدر بنسبة 21%.

وجاء هذا مدعوما بانتعاش أصول مملوكة لهؤلاء الأثرياء تشمل الأسهم والسندات خلال العام صعودا من خسائر كبيرة تكبدوها العام السابق.

الخاسرون

هبطت الثروة الشخصية لروبرت ماردوخ بنحو 10 مليار دولار بعد توزيع عوائد شراء شركة وولت ديزني لأصول شركة فوكس على ابنائه الستة. ليتحول كل شخص منهم إلى ملياردير.

إلغاء الرسوم

وهبطت ثروة تومس بيترفي صاحب مجموعة انتريكتف بروكرز للسمسرة بنحو 2.1 مليار دولار.

وذلك في أعقاب احتدام المنافسة مع شركة تشارلز شواب كورب التي قررت إلغاء بعض الرسوم ووافقت على شراء شركة تي دي اميرتريد القابضة.

وهبطت كذلك ثروة آدام نيومان صاحب شركة ويوروك في أعقاب تراجع تقييم شركته إلى 8 مليار دولار في أكتوبر الماضي نزولا من 47 مليار دولار بداية العام.

المليارديرات الجدد

قفزت ثروة انتوني فون ماندل إلى 3.6 مليار دولار بفضل رواج مشروب هارد سلتزر خلال فصل الصيف بين الشباب.

وارتفعت ثروة جيتسي جرون صاحب شركة للوجبات السريعة إلى 1.5 مليار دولار خصوصا بعد تدشين موقع Takeway.com لطلب الوجبات.

فول الصويا

ساهمت الشعبية الجارفة لمشروب فول الصويا في تعظيم ثروات ثمانية أخوات من هونج كونج لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

مصادر غير تقليدية

تميز 2019 بظهور أغنياء جمعوا ثرواتهم من مصادر غير تقليدية.

ومنهم كايلي جينر التي أصبحت أصغر مليارديرة بعد توقيع شركتها كايلي كوسمتكس للتجميل شراكة حصرية مع شركة التا بيوتي.

وباعت بعد ذلك حصة بنسبة 51% من الأخيرة لتتمكن من جمع ثروة تقدر مبلغ 600 مليون دولار.

بيبي شارك

وجمعت أسرة كورية ثروة بقيمة 125 مليون دولار حصيلة مبيعات أغنية بيبي شارك الشهيرة بسبب دورها في نشر الأغنية.

وجمع ويليس جونسون من اوكوهاما في الولايات المتحدة ثروة بقيمة 1.9 مليار دولار لقيامه ببناء شبكة لبيع السيارات الخردة.

مكاسب الأثرياء في 2019 بالمليار دولار