الأكبر في 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (أو نصف نقطة مئوية)، متوافقا مع أغلب التوقعات، وذلك في إطار مساعيه الرامية لكبح جماح التضخم المرتفع، والحيلولة دون أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.

ويعد بنك إنجلترا المركزي من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي سارعت إلى زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي لمواجهة التضخم المرتفع.

وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ العام 1995، والسادسة على التوالي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا إلى 1.75 %، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 %، وقد يصل إلى 15% في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة “ريزوليوشن” للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وينضم بنك إنجلترا بعد قرار اليوم، إلى أقرانه من البنوك المركزية الكبرى التي رفعت معدلات الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم المتفاقم.