«الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا».. «سيجنفاي» تشارك في إضاءة محطة عدلي منصور

شاركت شركة سيجنفاي (فيليبس للإضاءة سابقاً) بتكنولوجيتها المتطورة وأحدث الأنظمة والمنتجات عالية الجودة والكفاءة في منظومة الإضاءة بمحطة عدلي منصور- أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط وأفريقيا – والتي تم افتتاحها حديثاً.

وأعتمدت “سيجنفاي” في تصميمات إضاءتها على منتجات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة تم استخدامها داخل المحطة لإبراز الشكل المعماري والتصميم الهندسي، الذي تم بواسطة فريق متخصص على أعلى مستوى من الكفاءة؛ للمزج بين التصميمات الحديثة والتصميمات التراثية المصرية القديمة.

سيجنفاى مصر

وقد ظهرت استراتيجية شركة سيجنفاي في الاستدامة من خلال هذا المشروع، والمشروعات القومية الأخرى، التي تقوم بتنفيذها بالاشتراك مع الحكومة المصرية، والتي تتماشى مع رؤية وأهداف مصر 2030، وتوجهاتها نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تعتمد سيجنفاي على سياسة البحث والابتكار، واستخدام منتجات صديقة للبيئة، خاصة في مجال تعزيز وسائل النقل الرئيسية.

وقال كريم مسعد، مدير قطاع المشروعات في منطقة شمال شرق أفريقيا بشركة سيجنفاي، إن محطة عدلي منصور تعد واحدة من كبرى المحطات التبادلية في الشرق الأوسط، وتم إنشاؤها طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وبأعلى كفاءة، لافتًا إلى أن المحطة اعتمدت على استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، وفقًا للنهج الذي تتبناه الحكومة المصرية في معظم المشروعات القومية، وذلك وفق استراتيجية قوية تعتمد على تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على كوكب الأرض.

وأضاف “مسعد” أن هذا المشروع ليس الأول الذي تتعاون فيه سيجنفاي مع الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن التعاون ممتد منذ عدة سنوات، واستطاعت الشركة أن تثبت كفاءتها في كل المهام التي تم إسنادها إليها.

وشدد على أن “سيجنفاي” تولي اهتماماً كبيراً بالبحث والابتكار، وتراعي خلال عملها في تلك المشروعات، توفير أحدث المنتجات على أعلى كفاءة، وتحقيق السمات الجمالية المميزة التي تعبر عن شخصية كل مشروع بالاعتماد على الإضاءة، خاصة في ظل حرص الحكومة المصرية على أن تظهر كافة مشروعاتها في أبهى صورها من حيث الشكل والكفاءة.

وقد قامت سيجنفاي بإضاءة المشروع بالكامل باستخدام أكثر من 1200 كشاف، بما في ذلك واجهات المباني من الخارج، المحطة الرئيسية من الداخل، المكاتب، جميع ممرات المشاة، وساحات الانتظار، حيث يضم المجمع أولى محطات خط الأتوبيس الترددي المخطط تسييره للوصول إلى مطار القاهرة، عبر 5 محطات مترو أنفاق، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT، وخط السكة الحديد، وموقف سوبر جيت، تنطلق منه خطوط أتوبيسات تربط المحافظات.

جدير بالذكر أن شركة سيجنفاي شاركت في عدد من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والمواصلات، ومن بينها نفق الواحات، محور الوفاء والأمل الجديد “محور شينزو آبي”، محور التعمير، فضلاً عن استادات القاهرة لكرة القدم، ملاعب استاد القاهرة لكرة اليد، استاد الاسماعيلية، بالإضافة إلى كوبري ستانلي بالإسكندرية.