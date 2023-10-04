الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة مطروح تنظمان ندوة «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة مطروح وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية لبرنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية” الذي تقدمه الأكاديمية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة والنائبة سحر عيد والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية و النسائية وعددا من السيدات بمحافظة مطروح .

ورحبت محافظة مطروح بتنظيم برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه فى المجتمع امتدادا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية فى بناء الإنسان والوطن ،والمشاركة في جهود التنمية . كنصف المجتمع ..دون تمييز سواء داخل الجهاز التنفيذى أو المجتمع المدنى أو دورها الشعبى والحزبى …مع ما منحته القوانين والدستور المصرى من حقوق للمرأة..والذى أثبتت فيه العديد من العناصر النسائية مدى الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتولى المسئولية،مع التأكيد على دعم دور المراة فى كافة الأجهزة بمطروح مع تولى العديد منهن للقيادة فى عدة مجالات إيماناً بدورهن الهام ، و الاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادى والاجتماعى وغيرها

وأشادت محافظة مطروح بالحراك المشهود للأكاديمية الوطنية للتدريب كصرح كبير على كافة الأصعدة بقيادة الأستاذة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية كمنبر للتعليم والتدريب والتأهيل على مستوى علمي وبالتعاون مع جهات تدريبية وتعليمية عالمية لتخريج كوادر شابة من الجنسيين فى العمل السياسى والإداري، استطاعت بتميزها تبوء مراكز قيادية عليا في العديد من الجهات على مستوى الجمهورية، بفضل ما تقدمه الأكاديميةمنذ إنشائها في عام ٢٠١٧ من برامج تدريبيى لإعادة بناء وصياغة شخصية وتأهيل نفسى بهدف إعداد قيادات متميزة قادرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط

أكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج “المرأة تقود” لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

كما تم من خلال فيديو استعراض جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد وإهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر قادرة

جدير بالذكر أن، برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية”يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية..