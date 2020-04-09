الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم تنفي اختفاء «كورونا» مع ارتفاع درجة الحرارة

نفت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (NAS) احتمالية اختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف.

ووفقا لوكالة أ،باء الشرق الأوسط على “فيسبوك” فقد أوضحت الأكاديمية الأمريكية – في خطاب إلى البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس- أن المعلومات “مختلطة” حول ما إذا كان فيروس كورونا المستجد ينتشر بشكل سهل في الطقس الدافئ كما ينتشر في الطقس البارد.

وأضافت أن ذلك قد لا يهم كثيراً بسبب قلة عدد الأشخاص المحصنين ضد الفيروس في العالم.

وأكدت الأكاديمية أن هناك معلومات تشير إلى إمكان انتشار الفيروس بشكل “أقل كفاءة” في البيئات ذات درجة الحرارة والرطوبة العالية، مضيفة أنه على الرغم من ذلك فإن هذا الانخفاض في الانتقال ربما لا يقود إلى انخفاض كبير في انتشار المرض بدون تبني مسألة تدخلات صحية عامة مصاحبة.