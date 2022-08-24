‎الأكاديمية المهنية للمعلمين.. موعد ورابط الاستعلام عن ترقيات 2022

حظيت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على الكلمات الأكثر بحثًا عبر مؤشرات “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، لحصول المعلمين المؤهلين للترقيات لعام 2022، على التدريب، من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

بوابة “المال نيوز”، ترصد كل ما تريد معرفته عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 للاستعلام عن الموعد ومكان التدريب.

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. توجيهات مهمة بشأن الترقيات

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنبيهات مهمة لمديري المديريات التعليمية، بشأن التدريبات الخاصة بدعم مهارات المعلمين، في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم، وشرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022 /2023.

شهادة الصلاحية لترقي المعلمين.. تكلفتها 65 جنيها

التنبيه على المتدربين، ضرورة الحضور بما لا يقل عن 75% من ساعات البرنامج.

يسمح للمتدرب الذي تخلف في الحضور طبقا للموعد المحدد، في الإخطار لعذر قهري يقدره مدير إدارة التدريب، بالحضور في موعد الدورة التالية في أقرب قاعة تدريبية.

التنبيه على المتدربين بتسليم أصل إخلاء الطرف إلى مدير المدرسة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (65) خمسة وستون جنيها فقط، قيمة تكاليف إصدار شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، طبقا لقرار مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تكليف مندوب عن كل مدرسة لتسليم إخلاءات طرف المتدربين

التنبيه على مديري المدارس بتكليف مندوب عن كل مدرسة، لتسليم إخلاءات طرف المتدربين المرشحين للترقي في مدرسته، مرفقا بها قيمة تكاليف شهادة الصلاحية المشار إليها في البند السابق، بحافظة تسليم إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين (مرفق نموذج حافظة التسليم).

رابط الاستعلام عن ترقيات 2022

ويستطيع المعلم، الاستعلام عن التدريب عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، بالدخول عبر الموقع الرسمي لتلك الأكاديمية http://pat.edu.eg/.

خطوات الاستعلام عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين

اختيار تدريب المعلم عن بعد عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم اختيار كلمة الترقي.

ويقوم المعلم بتسجيل بياناته، ثم إدخال الكود.

اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة وبعد الانتهاء تظهر إفادة بالتدريب.

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات

مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئول عن استلام حوافظ إخلاءات طرف المتدربين من مندوب المدارس والتوقيع عليها ومهرها بخاتم الفرع، وتحصيل المبلغ وتحرير إيصال 33 ع.ح لكل معلم، اعتبارا من 2022/9/15 وحتى 2022/11/15، وتسلم الايصالات لمندوب المدرسة توطئة لتسليمها للسادة المعلمين.

ويتحمل مدير المدرسة كل الآثار المترتبة على عدم تسليم تلك الإخلاءات، في المواعيد المحددة «تحتفظ إدارة المدرسة بصورة من إخلاءات الطرف، كما تحتفظ بصورة من حافظة التسليم وصور الإيصالات للرجوع إليها وقت الحاجة».

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات

مدير فرع الأكاديمية مسئول عن ستيفاء بيانات الأوراق المالية كاملة على قاعدة بيانات التنمية المهنية، ومن ثم طباعتها من موقع الأكاديمية، واعتمادها في ضوء كشوف الحضور.