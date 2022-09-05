الأكاديمية المهنية للمعلمين.. شروط ترقيات 2022

أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين عددا من الشروط للتقديم في ترقيات 2022، وكشفت تفاصيل تسجيل الترقيات عبر الأكاديمية ، حيث تزايدت معدلات البحث عن الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يتعلق بالترقيات خلال 2022 والاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل الموضحة عبر رابط الأكاديمية.

بوابة “المال نيوز” تنشر في السطور التالية، التفاصيل الكاملة للتسجيل بالترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022.. نقاط مهمة عند التسجيل

يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية عند التسجيل بترقيات المعلمين 2022 عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين:

استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها والمصابين بمرض مزمن من التدريبات والاختبارات اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيد بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (إجازة مرضى بأجر كامل- إجازة مرضي بنصف الأجر).

تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.

بالنسبة للمعلمين الذين سبق لهم التقدم لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، فسوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.

الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022.. شروط الترقيات

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين عددا من الشروط للتقديم في ترقيات 2022 وجاءت كالأتي:

-أن يكون المعلم قد أتم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.

-أن يكون المتقدم على رأس العمل بالفعل.

-أن يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين 2019-2020 و2020-2021.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

يستطيع المعلمون المستوفين لشروط الترقي في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني من هنا https://academy.emis.gov.eg/ للحصول على شهادة الصلاحية وفقا للخطوات التالية:

-الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

-الدخول عبر منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط.

-اضغط على تدريب المعلم عن بعد.

– الضغط على كلمة الترقي.

-تسجيل بيانات المعلم الراغب في الترقي بالتفصيل.

-إدخال كود المعلم.

-اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

-ظهور اختبار مكون من أربعة أسئلة.

-بعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب.

الموعد الأخير لتسجيل الترقيات 2022 عبر الأكاديمية المهنية

الموعد النهائي لاستقبال طلبات الترقي عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ينتهي الخميس 29 سبتمبر الجاري.