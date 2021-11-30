ثقافة وفنون

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفي باليوم العالمي للطفولة (صور)

أقيمت ورشتا عمل عن فنون العرائس للأطفال الإيطاليين وبعض أبناء البعثة الدبلوماسية المصرية وتناولتا جوانب من الفولكلور المصرى تمثل فى عروسة المولد والأراجوز
سلوى عثمان 7:41 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:41 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، احتفلت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة هبة يوسف باليوم العالمي للطفولة، حيث أقيمت ورشتا عمل عن فنون العرائس للأطفال الإيطاليين وبعض أبناء البعثة الدبلوماسية المصرية، وتناولتا جوانب من الفولكلور المصرى تمثَّل فى عروسة المولد والأراجوز، وقدّمتهما الفنانة مي مهاب، بمساعدة الفنانة لمياء حميدو.

عبد الدايم : فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما تعمل على نقل ملامح الحراك الإبداعي

وقالت إيناس عبد الدايم إن الفعاليات المتنوعة للأكاديمية المصرية للفنون بروما تعمل على نقل ملامح من الحراك الإبداعى فى المجتمع وتأكيد الريادة المصرية، وأشارت إلى دورها البارز فى التواصل الفكري والفني مع شعوب أوروبا فى إطار فكرة حوار الحضارات ولقاء الثقافات.

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مضيفة أن إلقاء الضوء على الموروثات الشعبية للوطن يهدف إلى ترسيخ الهوية لدى المغتربين ونشر ألوان من الثقافة المحلية خارجيًّا.

ورشة عمل للأطفال عن فنون وتصنيع عروسة المولد والأراجوز بإيطاليا

من جانبها قالت رئيس الأكاديمية إن اليوم الأول شهد زيارة الأميرة دانا فراس، سفيرة اليونسكو للتراث العربي، وكذلك السفيرة صفية السهيل سفير دولة العراق بإيطاليا،

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حيث تعرَّفا علي الأنشطة المختلفة، كما تمّت مناقشة أوجه التعاون المختلفة التي يمكن تنفيذها، بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية؛ والتي تعد منبرًا متميزًا للتعريف بالتراث المصري والعربي.

وتابعت أن الورشة الأولى دارت حول عروسة المولد، وحضرها 35 طفلًا، بصحبة عدد من المدرسين، ونفّذوا نماذج منها بورق الكوريشه الملون وإعادة تدوير لبعض المخلفات للحفاظ على البيئة.

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ونوهت بأن الورشة الثانية خصصت للأراجوز التى توازي شخصية البلياتشو في إيطاليا، وحضرها 30 طفلًا إيطاليًّا وثلاثة من أبناء البعثة الدبلوماسية المصرية ومعلموهم.

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بقلم سلوى عثمان

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