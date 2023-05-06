الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مسابقة الابتكارات العلمية الثانية بمشاركة عدد من الجامعات والمدارس

نظمت كلية الدفاع الجوى مسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثانية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية وتنمية المهارات الإبداعية بمختلف المجالات العلمية.

وألقى الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهات المشاركة فى المسابقة وما تفرزه من قدرات علمية متميزة، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة البحث العلمى وتبادل الخبرات العملية والعلمية بما يحقق التقدم بمختلف المجالات.

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى أهمية المسابقة التى توفر المناخ المناسب لإطلاق الإبداعات وتعظم الإستفادة من طاقات الطلاب الذين برهنوا على تفوقهم كنموذج للشباب المصرى المتسلح بالعلم للسير فى سبل التقدم بشتى المجالات .

وتضمنت الفعاليات عقد ندوة علمية بعنوان “دور التعليم فى تطوير الصناعة ” وعرض فيلم تسجيلى عن كلية الدفاع الجوى وما تتضمنه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم فى إعداد طلبة الكلية وصولاً للإحتراف فى تنفيذ المهام المكلفين بها، تلا ذلك عرض تقديمى عن مسابقة الإبتكارات العلمية وما تتضمنه من نماذج علمية متطورة، وإعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين بأفضل نماذج للإبتكارات العلمية وفقاً للأسس والمعايير المنظمة للمسابقة.

وقام الحضور بالمرور على معرض الإبتكارات العلمية، مشيدين بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التى تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمى المتسارع بكافة المجالات.

حضر فعاليات المسابقة عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وممثلى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس وكالة الفضاء المصرية ورئيس هيئة المحطات النووية وعدد من رؤساء الجامعات.