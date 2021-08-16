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«الأكاديمية العربية» يحصد المركز الثاني بالمسابقة الدولية للغواصات بالولايات المتحدة

شارك في المسابقة 60 فريقًا من 20 دولة، يمثلهم 1200 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم
معتز محمود 4:34 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 4:34 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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فاز فريق الأكاديمية العربية بالمركز الثاني في فاعليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، فى إنجاز جديد لأبناء الأكاديمية، كما حقق الفريق المركز الأول في العرض التقديمي والتقرير الهندسي.

شارك في المسابقة 60 فريقًا من 20 دولة، يمثلهم 1200 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم مثل أمريكا، روسيا، سويسرا، هولاندا، كندا، الصين، ماليزيا، الإمارات، تونس، ألمانيا، إنجلترا.

وبذلك تواصل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إمداد المجتمع العلمى بالكوادر المتميزة من خلال دعم الابتكار والإبداع حيث فاز فريق الأكاديمية العربية INVICTUS بالمركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في فاعليات المسابقة الدولية للغواصات البحرية MATE ROV 2021 بمدينة جونسون سيتى بالولايات المتحدة الأمريكية.

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و تقام المسابقة سنويا تحت رعاية MATE , Oceanering , Eastman, Microsoft, و وكالة ناسا الأمريكية.

تأهل فريق الأكاديمية للمسابقة الدولية بعد مشاركته فى التصفيات الإقليمية بمصر التى أقيمية بالأكاديمية العربية بأبي قير تحت إشراف المركز الإقليمي للمعلوماتية خلال الفترة 2-5 يونيو 2021.

يذكر أن مسابقة الغواصات البحرية ROV هي مسابقة دولية بدأت عام 2001 بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية لتعلم ولتطوير تكنولوجيات الروبوت التي تعمل تحت الماء حيث تستخدم هذة الروبوتات في مختلف الصناعات والمجالات البحرية والمائية، خاصة إصلاح وتركيب وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتي تربط شبكات الإتصالات والمعلومات بين مختلف قارات العالم، إضافة لصناعات البترول والغاز والنقل البحري والإنقاذ وهندسة المحيطات وغيرها.

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ويشرف علي الفريق المهندس عمرو خميس مركز تحديث الصناعة بالاكاديمية و لجنة الإشراف والتنظيم من الأكاديمية الدكتور أحمد خميس الشناوى.

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بقلم معتز محمود

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