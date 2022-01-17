الأكاديمية العربية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية توقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقّعت الأكاديمية العربية (معهد الإنتاجية والجودة)؛ ويمثلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، أمس الأحد 16 يناير 2022، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ ويمثلها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة، وذلك وفقًا لرغبة كلا الطرفين فى تضافر جهودهما معًا لخدمة المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية والنهوض بها، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تقديم خدمات التعليم والتدريب والاستشارات بمواصفات عالمية.

‎أقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي للأكاديمية في أبى قير، بحضور الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية، والدكتورعمرو الحلو عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، ورامي أبو الفضل المستشار القانوني للهيئة، والدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفني بالهيئة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمَدة دوليًّا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “أسكوا”،

وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقّيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع.

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالرؤية الواضحة التي تتبناها الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الحيوي المنتظر في تطبيق معايير الجودة العالمية على الخدمات الصحية في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي وضعت الصحة على قمة أولوياتها.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية ترحب بالتعاون المشترك مع الهيئة ومع مختلف المؤسسات الكبرى بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وإمداده بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة على أعلى المستويات العلمية والفنية، وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.

وأشاد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية بالدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلي والدولي،

وأكد أن الهيئة تضع كل امكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية، سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR 2021 المعتمَدة دوليًّا من “الأسكوا” لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين،

موضحًا أن شهادة إيجي كاب تم تصميمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري لمعايير الاعتماد من جهة، والممارسة العملية لها من جهة أخرى.