الأكاديمية العربية والبنك الأهلي يختتمان فعاليات ملتقى الشركات الناشئة من رالي مصر لريادة الأعمال

شهد مقر الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة الأسبوع الماضي، اختتام فاعليات ملتقى الشركات الناشئة الثاني (ستارت اب فستيفال)، والذي أقيم على مدار 3 أيام من 17 إلى 19 يوليو 2022، بحضور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وممثلي البنك الاهلي المصري، الشريك الاستراتيجي للفاعلية، ونخبة من خبراء ريادة الأعمال والقطاع المصرفي وخبراء الاستثمار والإدارة.

كانت التصفيات النهائية ولجان التحكيم، لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية بشراكة استراتيجية مع البنك الاهلي المصري بمشاركة 16 جامعة مصرية، وأقيمت في المسار الموجه للطلاب، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الفرق الفائزة حوالي مليون جنيه، كما شاركت 15 شركة ناشئة، في مسار التهيئة للاستثمار للشركات الناشئة القائمة بالفعل Rally Accelerate.. في قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد والسياحة والقطاع الصحي بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، إذ يحصل الفائزون في هذا المسار بجولة أوروبية للتشبيك والتعرف علي أفضل الممارسات والخبرات في مجال تخصصهم.

وأعلن إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ووزيرا التعليم العالي، والشباب، وممثلو البنك الأهلي عن الفائزين في مسابقة رالي ريادة الأعمال، وتسليمهم جوائز مسابقتي رالي مصر للجامعات، ومسار التهيئة للاستثمار للشركات الناشئة Rally Accelerate.

وتم تكريم الخبراء والمرشدين والمستشارين ممن علموا رواد الاعمال وأثروا خبراتهم علي مدار عام كامل بمحاضرات وجلسات نقل الخبرات، وهم د محمد حسين استاذ الادارة جامعة لندن واستاذ زائر بالاكاديمية البحرية وخبير التطوير الاداري، والمهندس محمد عبد الكريم مدير مركز تحديث الصناعة، والأستاذة الدكتورة غادة القط مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي، والإعلامية رنا عرفة، والنائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ.

من جانبه قال د. وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، إنه تم الإعلان أيضًا عن الفائزين في مسابقة رالي الأكاديمية العربية، والموجهة لطلبة الأكاديمية، وجاءت مشروعات شيقة ومبشرة.

وأشار إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى مشاركة الطلاب من 16 جامعة مصرية ورواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف المحافظات والقطاعات مثل جامعة الأزهر وجامعات ( الإسكندرية – طنطا – كفر الشيخ – عين شمس – بورسعيد – أكاديمية السادات – الفيوم – الجلالة ) لافتًا إلى أن الأكاديمية تحرص على استمرار هذا الملتقى المهم لتبادل الخبرات والرؤى لدهم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الجامعات ولرواد الأعمال والشركات الناشئة.

وصرح محمد حسين أستاذ الادارة جامعة لندن واستاذ زائر بالاكاديمية البحرية وخبير التطوير الاداري وأحد المكرمين في الملتقى بأنه يزداد فخره كل يوم بالأكاديمية العربية التي تجمع بين معادلة ضخامة الإنجازات من جانب وبين سرعتها واحترافيتها .

وأشار إلى أنه يرى حلمه للأكاديمية يتحقق منذ أن كان طالبًا بها لدراسة البكالوريوس في التسعينات ويراها تتطور وتزدهر عالميًا في مستويات الدراسة والتعليم و برامج التوأمة العالمية إضافة إلى برامج خدمة المجتمع والانتشار الجغرافي ب 10 فروع علي مستوى مصر والعالم العربي.. إضافة إلى التصنيفات المتعددة التي تضعها في المرتبة الأولى في مصر و الرابعة عشر في الشرق الأوسط، متمنيًا دوام الريادة والازهار والتقدم، محيًا كل كوادرها التي ساهمت في كل هذا الملتقي الضخم علي رأسهم الدكتور وائل الدسوقي والقائد الاكبر للأكاديمية سعادة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.