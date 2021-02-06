الأكاديمية العربية: هناك تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة المصرية

في كلمة بفعاليات ورشة عمل أقامتها وزارة الشباب

أكد مدير إدارة الإعلام فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معتز محمد خميس، عمق ومتانة العلاقات التى تربط الأكاديمية بمختلف بمؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلي التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك في كلمة لـ” خميس ” عقب افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السبت، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان “حوار شباب القاهرة الكبرى حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء”.

وتأتي تلك الورشة ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف “خميس” أن الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج تولي اهتماما كبيرا بدعم وتشجيع الشباب من خلال تبني مبادرات بناء الانسان وريادة الأعمال اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معتز خميس: الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين الشباب وتوظيف طاقاتهم

وشدد “خميس” علي أن الاكاديمية تقدم كل الدعم للشباب وتعمل علي تمكينهم في مختلف المجالات والتخصصات بوصفها بيت الخبرة العربي والذراع الفني للجامعة العربية في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.

وأوضح أن رئيس الأكاديمية الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بالقيادات الشبابية من منطلق حرصه علي تطوير العنصر البشري وبخاصة الشباب الذين هم أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات .

ولفت مدير إدارة الإعلام فى الأكاديمية العربية إلي أن توظيف طاقات الشباب و قدراتهم في مقدمة الأولويات بأجندة رئيس الأكاديمية .

وأكد “خميس” علي دور الاكاديمية الريادي في تخريج كفاءات على مستوى عال من المهارة والمعرفة لافتا إلى أن الاكاديمية تتمتع بفكر متجدد وحيوي مواكب لخطط التطور بما يواكب الثورة التكنولوجية في شتى المجالات.

وأشار إلي ان الاكاديمية تقوم بدور غير مسبوق في دعم الرياضيين المتميزين في شتي اللعبات و بينهم بطلة العالم فى الاسكواش نور الشربينى و بطلة الخماسي الحديث اية مدنى المدرس المساعد بكلية النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديرا لتفوقها في الحقلين الرياضي والعلمى وبطلة رفع الاثقال سارة سمير والمبارز علاء ابو القاسم والبطل الاوليمبى هشام مصباح ولاعبي منتخب الشباب لكرة اليد وغيرهم الكثير .