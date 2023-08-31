الأكاديمية العربية للنقل البحري تشارك باجتماع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، اليوم الخميس على رأس وفد رفيع المستوى، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ 112 برئاسة محمد حزام الأشول وزير التجارة والصناعة بالجمهورية اليمنية.

جاء ذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء ورؤساء ومدراء ومسئولي المنظمات العربية المتخصصة، وبمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

تناول الاجتماع الوزاري اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسئولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانيا المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ 33 المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل.

وبحث الاجتماع أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، إذ تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري العربي البيني .