الأكاديمية العربية للنقل البحرى تبحث إقامة فرع لها بالبحرين

معتز محمود ناقش الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ‏مع الشيخ خالد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية ‏البحرين إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية فى دولة ‏البحرين‎.‎ جاء ذلك على هامش زيارة سمو الشي

معتز محمود



ناقش الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ‏مع الشيخ خالد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية ‏البحرين إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية فى دولة ‏البحرين‎.‎



جاء ذلك على هامش زيارة سمو الشيخ خالد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية ‏البحرين ‏الجامعية للمقر الرئيسى للإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير ‏أمس ‏‏(الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017) ‎ .‎

وشهدت الزيارة توقيع إتفاقية لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية ممثلة فى الأستاذ ‏الدكتورإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وكلية البحرين الجامعية ممثلة فى سمو الشيخ خالد آل ‏خليفة فى ‏المجالات العلمية المختلفة إلى جانب بحث إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية فى دولة ‏البحرين‎.

وقام رئيس الأكاديمية الدكتور بتقديم شرح لسمو الشيخ خالد آل خليفة من ‏خلال ‏نموذج مصغر للأكاديمية وكذلك شرح الدور الذى تقوم به كليات الأكاديمية المختلفة فى إعداد ‏وتأهيل ‏كوادر قادرة على خدمة الوطن العربى‎.‎

من جانبه عبر الشيخ خالد آل خليفة عن سعادته بالتواجد داخل المقر الرئيسى للأكاديمية ‏العربية ‏معرباً عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الإستقبال من جانب رئيس الأكاديمية‎ .‎

واعتبر‏ آل ‏خليفة أن شاهده على أرض الواقع يفوق بكثير الصورة التى كانت راسخة لديه عن الأكاديمية، ‏مشيراً إلى ‏أن الأكاديمية تمتلك إمكانيات تجعلها تنافس أكبر الجامعات العالمية فى تخصصات العلوم ‏والتكنولوجيا ‏والنقل البحرى‎.



وقام الشيخ “خالد آل خليفة ” بجولة تفقدية داخل الإكاديمية تضمنت زيارة ‏مجمع المحاكيات المتكامل ‏ومركز القبة السماوية ومحاكيات كلية النقل البحرى ومعهد السلامة البحرية.