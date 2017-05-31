الأكاديمية العربية للنقل البحرى تبحث إقامة فرع لها بالبحرين

معتز محمود
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع الشيخ خالد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية البحرين إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية فى دولة البحرين.
جاء ذلك على هامش زيارة سمو الشيخ خالد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية للمقر الرئيسى للإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير أمس (الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017) .
وشهدت الزيارة توقيع إتفاقية لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية ممثلة فى الأستاذ الدكتورإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وكلية البحرين الجامعية ممثلة فى سمو الشيخ خالد آل خليفة فى المجالات العلمية المختلفة إلى جانب بحث إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية فى دولة البحرين.
وقام رئيس الأكاديمية الدكتور بتقديم شرح لسمو الشيخ خالد آل خليفة من خلال نموذج مصغر للأكاديمية وكذلك شرح الدور الذى تقوم به كليات الأكاديمية المختلفة فى إعداد وتأهيل كوادر قادرة على خدمة الوطن العربى.
من جانبه عبر الشيخ خالد آل خليفة عن سعادته بالتواجد داخل المقر الرئيسى للأكاديمية العربية معرباً عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الإستقبال من جانب رئيس الأكاديمية .
واعتبر آل خليفة أن شاهده على أرض الواقع يفوق بكثير الصورة التى كانت راسخة لديه عن الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تمتلك إمكانيات تجعلها تنافس أكبر الجامعات العالمية فى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقام الشيخ “خالد آل خليفة ” بجولة تفقدية داخل الإكاديمية تضمنت زيارة مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية ومحاكيات كلية النقل البحرى ومعهد السلامة البحرية.