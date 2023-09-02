الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تُنظم الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية

رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالمشاركين في الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية المقام في (دولة المقر).

وقال عبدالغفار أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي احدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة وبيت الخبرة والذراع الفني لها والتي تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها.

وتابع: ”يسعدني أن نلتقى اليوم في الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية الذي تنظمه الأكاديمية، هذا الحدث الدولى الهام بالتعاون مع ISPRS الهيئة الدولية للمسح التصويري والإستشعار عن بعد، ويعد هذا المؤتمر من أكبر المحافل العلمية، حيث يشارك به ما يقرب من 1000 عالم وخبير دولى من مختلف الجنسيات ودول العالم لتبادل الرؤى في تطبيقات الإستشعار عن بعد في التنمية المستدامة والتي تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة“.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري: ”إن مصر وهى تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية فإنها أحوج ما تكون لمثل هذه الأبحاث والدراسات والتى تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والإنشائية ومجالات الفضاء والمساحة والنقل التكنولوجي الحديث وغيرها من المجالات الأخرى“.

وأوضح عبدالغفار أن الأكاديمية تنظم هذا الحدث الهام وذلك حرصا منها على تطوير البحث العلمي بما يساهم في التنمية الإقتصادية للدولة، فقد اهتمت الأكاديمية في سنواتها الأخيرة بالبحث العلمي كأحد أهم المحاور في الخطة الإستراتيجية للأكاديمية بواسطة أعضاء هيئة تدريس أكفاء ومميزين تم ابتعاثهم الى كافة دول العالم ليكونوا رصيد للأكاديمية لضمان استدامتها وتقديم خدمة تعليمية متميزة طبقا للمعايير الدولية.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم اهتمت بالنشر العلمي وقامت بتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزة واليوم هى تستضيف هذا المحفل العلمي الدولي الكبير.

وأشار إلى حصول الأكاديمية على تنظيم هذا الحدث الهام الذى يعقد لأول مره فى الشرق الأوسط وأفريقيا.