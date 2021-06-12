الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمر مارلوج 10 غدا في الإسكندرية

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري غذا في الإسكندرية ، المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات( مارلوج ) في نسخته العاشرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، والهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس.

وسيعقد المؤتمر يوم الأحد 13 يونيو 2021 بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، و الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد احمد رئيس جهاز الصناعات نائبا عن قائد القوات البحرية، ودينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.



كما يحضر المؤتمر كلا من اللواء محمد الغرير مستشار رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس لشئون الموانئ، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الهامة في المجال البحري في مصر والمنطقة العربية والعالم من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء.

ويحمل المؤتمر الذي يحتفل باليوبيل البرونزي له عنوان: (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري) ويسلط الضوء على التحول الرقمي في مجال الموانئ والنقل البحري وحاجة العالم الحالية لاستبدال الأساليب التقليدية في كافة انشطة المجال البحري من خلال أنظمة حديثة ومبتكره تحقق احتياجات الموانئ في سرعة ودقه وتعمل من خلال التطبيقات الإلكترونية وشبكات الإنترنت.

ويشارك بالمؤتمر عدد كبير من المتحدثين من مصر، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، بلجيكا،النرويج، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، الصين، ايران، السويد، الكويت، هولندا …. ويشارك في تنظيم المؤتمر منظمة (PIANC) كشريك علمي، وجامعة جنوى الإيطالية (Università Degli Studi Di Genova) كشريك أكاديمي. والهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس.

كما يحظى المؤتمر بمشاركة دولية ممثله في مؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني (Fundación Valenciaport)، معهد التدريب (APEC) بميناء انتورب ببلجيكا، الإتحاد الدولي للموانئ (IAPH)، واتحاد موانئ البحر المتوسط (MedPorts)، منظمة الإتحاد من أجل المتوسط (UFM).

وسيعقد المؤتمر برعاية عدد من المؤسسات المحلية والاقليمية وهي شركة الجرافات، الجهاز القومي للإتصالات كراعي بلاتيني، وشركات فورتينت للأمن الإلكتروني وتيدارويال للمستودعات الجمركية كراعي ذهبي، ويصاحب المؤتمر المعرض الدولي لمعدات الموانئ (IME) بمشاركة عدد من قلاع الصناعة البحرية في مصر والمنطقة العربية.

ويحظى المؤتمر والذي يعقد سنوياً بمشاركة عربية ودولية كبيرة حيث يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء والسادة السفراء والقناصل العاملين بجمهورية مصر العربية والمهتمين بصناعة النقل البحري والموانئ.

وقد حصل كتيب المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) مؤخراً على رقم الكتاب المعياري الدولي (ISBN: 987-977-85808-2-2) وهو احد معايير (ISO) كما حصل المؤتمر على حق نشر الأوراق البحثية المتميزة في عدد من المجلات الدولية ذائعة الصيت مثل (المجلة الدولية للوجستيات التطبيقية – IJAL) و(المجلة الدولية لبحوث العمليات ونظم المعلومات – IJORIS)، ويصاحب المؤتمر المعرض الدولي لمعدات الموانئ(IME) بمشاركة عدد من قلاع الصناعة البحرية في مصر والمنطقة العربية.