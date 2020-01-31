الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ببورسعيد تبدأ تصفيات مسابقة المهارات الفنية غدا

تنطلق ببورسعيد غدا السبت، التصفيات الأولى لمسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة ٢٣ حكما من مختلف محافظات مصر وهيئاتها الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم الفني. استقبال الرعاة والداعمين

استعدادات مجمع الصناعه لمسابقة المهارات

وقال الدكتور عصام البكل رئيس مجمع خدمة الصناعه بالأكاديمية العربية، إن المسابقة تستهدف تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني ودعم المهارات وتغيير صورته الذهنية لدى المجتمع.

وأضاف أن التصفيات ستبدأ مرحلتها الأولى بفرع الأكاديمية ببورسعيد غدا بين ٦١٠متسابقين من ٢٤محافظة، وتجرى التصفيات في مجالات “الصيانة الكهربية، التبريد والتكييف، الرعاية الصحية والاجتماعية . الطهى الخبز . التصميم الميكانيكى صيانة الإلكترونيات”.



وأكد أن هذه التصفيات تمثل جزءا من المسابقات التى ستشهدها مسابقة شباب مصر للمهارات وتستكمل يومى الاثنين والثلاثاء ٣ و٤ فبراير بمقر الأكاديمية الرئيسى بالإسكندرية فيما تجري النهائيات الأخيرة خلال فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة الذي سيعقد يومى ١٥ و ١٦ أبريل ٢٠٢٠ بمقر الاكاديمية البحرية بالاسكندرية.



وناشد البكل الرئيس السيسي تلبية دعوة المنظمين والمشاركين برعاية منتدى هذا العام بتشريفه فعاليات المؤتمر الذي يقام تحت شعار “حلم بيتحقق” الذي يشهد تكريم أبناء ورعاة التعليم الفني بمصر.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة سامية كامل مدير مجمع خدمة الصناعة ببورسعيد أن اختيار الفرع لإقامة المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة المهارات الفنية يأتي بالتزامن مع التعامل مع المحافظة كنموذج لتطبيق التجارب التنموية الفريدة باعتبارها قاطرة التنمية لمصر كلها.

وصرح المهندس عمرو خميس منسق عام المسابقات بأن عدد المشاركين بالنهائيات سيكون عشرة متسابقين أساسى وخمسة احتياطى فى كل مسابقة بإجمالي ٢٤٠ متسابقا وإن الجائزة الأولى فى كل مسابقة ٥٠٠٠ جنيه الأول و٣٠٠٠ الثانى و ٢٠٠٠ للثالث وأن الأول عام سيحصل على جائزة خاصة ٢٠ ألف جنيه مقدمة من راعى الحدث .



وصرحت المهندسة سها هيكل رئيسة وحدة التسويق بمجمع خدمة الصناعة أن منتدى هذا العام اجتذب حتى الآن ١٥ راعيا للحدث والمسابقات فى إشارة إلى دعم واهتمام القطاع الخاص بفكر المنتدى ورسالته .