الأكاديمية العربية للعلوم تنظم أولى الندوات التعريفية بمبادرة رواد النيل

سهير محمد نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالإسكندرية، الندوة الأولى التعريفية عن برنامج التحدي والابتكار، وذلك لحث الشباب ورواد الأعمال على الاشتراك في برامج مبادرة رواد النيل، بالتعاون بين جامعة النيل، والممول من البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال في مصر. وأكدت المهندسة هبة لبي

سهير محمد

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالإسكندرية، الندوة الأولى التعريفية عن برنامج التحدي والابتكار، وذلك لحث الشباب ورواد الأعمال على الاشتراك في برامج مبادرة رواد النيل، بالتعاون بين جامعة النيل، والممول من البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال في مصر.

وأكدت المهندسة هبة لبيب، مديرة المبادرة، أن هذه الندوة هى الأولى لسلسلة من الندوات التعريفية التى ستقدمها المبادرة بالمحافظات، خلال شهري فبراير ومارس.

وأوضحت أنه سيتم قبول الشباب للمشاركة في التحدي بعد التقديم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع لتتم عملية الفرز واختيار الأفكار القابلة للتطبيق ليتم دعمها ماليًا وفنيًا، مع العمل على توفير المكينات والإمكانيات المتاحة لتصنيع هذه المنتجات، وتقديم خدمة تأسيس هذه الشركات قانونيًا لتكون قادرة على الاستفادة من باقى البرامج التى تقدمها مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري.

وأضافت أن تحدي الابتكار يحث الشباب أصحاب الأفكار العلمية ورواد الأعمال على إنشاء شركات ناشئة في مجال التصنيع المحلي لبعض المكونات في الصناعات المغذية، ويعد هذا التحدي إحدى مشروعات الاتحاد الأوروبي الذي يتم تنفيذه من خلال المبادرة، بالتعاون مع الاتحاد وبعض الجامعلت الأجنبية والمصرية وجمعيات التنمية المجتمعية والصناعة.