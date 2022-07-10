الأكاديمية العربية للعلوم تعقد المعسكر الدولى الثاني للوجستيات بالعلمين الجديدة الشهر الحالى

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” AASTM ” وجامعة بلد الوليد ” UVA ” ، المعسكر الدولي الثاني للوجستيات (ILC) تحت عنوان قيادة سلسلة التوريد العالمية في حرم مقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو الحالى.

وحسب مصدر مسئول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فمن المقرر أن يقوم الخبراء من UVA و AASTMT والمدراء التنفيذيون للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات بتقديم المفاهيم والأساليب في الجلسات، وبعد ذلك سوف يتقدمون من خلال الأنشطة التفاعلية ويناقشون الموضوعات والآثار المترتبة على سلسلة التوريد الحالية والمستقبلية وقادة الصناعة.

سيتواصل المشاركون من خلال تبادل خبراتهم الخاصة والتعلم من أقرانهم في جلسة التواصل في نهاية كل يوم.

كما تشمل أهداف المؤتمر تعلم كيفية التفوق في سوق سلسلة التوريد العالمية، واستكشاف تجارب البلدان المختلفة في التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد، والتعرف على أساسيات القيادة واتخاذ القرار، كما ستتم مناقشة فهم النضج الرقمي للشركات ودورها في الحد من آثار اضطرابات سلسلة التوريد.

يذكر أن جامعة بلد الوليد جامعة إسبانية حكومية مقرها مدينة بلد الوليد (فايادوليد) بمقاطعة بلد الوليد في منطقة قشتالة وليون الإسبانية. أنشئت الجامعة في القرن الثالث عشر الميلادي، وهي واحدة من أقدم جامعات العالم. يدرس بها حاليًا حوالي 32 ألف طالب بالمرحلة الجامعية الأولى وتضم هيئتها التدريسية أكثر من 2000 أستاذ ومحاضر، والجامعة عضو بشبكة سانتاندير للجامعات الأوروبية.

ومن المعروف أن الأكاديمية العربية هى إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة فى التعليم ويشارك فى عضويتها الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وتعمل الأكاديمية منذ إنشائها عام 1972 في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات وخدمة المجتمع.

وتقدم الأكاديمية خدماتها للطلاب والدارسين من جميع أقطار العالم العربى والأفريقى فى جميع أفرع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا لأكثر من 47 عاماً، وتتبني الأكاديمية في العملية التعليمية نظام الساعات المعتمدة الذى يتيح أكبر قدر من التفاعل الدائم بين المحاضر والطالب وقد ساعد تجهيز الأكاديمية بأحدث المعامل والوسائل التعليمية الحديثة على تأهيل طلابها لمواكبة التطور العالمى فى مختلف مجالات التكنولوجيا وهو ما يمثل رسالة الأكاديمية فى تقديم خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة العلمية والعملية لأسواق العمل المختلفة.

وقد تم إنشاء مقر الأكاديمية بالعلمين بما يحقق تطلعات أولياء الأمور وأبنائهم فى خدمة تعليمية متميزة من خلال Smart Campus وطرح برامج دراسية جديدة تواكب التطور العلمى فى مجالات الصناعة والعلوم الطبية والإدارية المتنامى فى الآونة الأخيرة، درجات البكالوريوس المختلفة التى يتم طرحها بمقر العلمين تشمل درجات بكالوريوس مزدوجة مع أرقى الجامعات العالمية وتعكس رغبة الأكاديمية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة تغنى أبناءنا عن التوجه للدراسة بالخارج وتقديم جميع الخدمات المساعدة فى هذا المقر وبما يتناسب مع مزج المعرفة النظرية بالتدريب العملى واكتساب المهارات وصقل مفهوم البحث العلمى لدى أبنائنا وإكسابهم خبرات علمية تضاف إلى شهادة التخرج.

وقد حرصت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منذ نشأتها علي تعزيز تواجدها في دولة المقر وجميع أرجاء الوطن العربي، بإنشاء عدة فروع أحدثها فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، الذي يسعى إلى تقديم مستوى تعليمي يتناسب مع الرؤية الجديدة للتطوير وخلق مناخ للتنمية المستدامة من خلال خريجي الأكاديمية الحاصلين علي اعتمادات ومهارات دولية في مجالات طب الأسنان والصيدلة والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى المجالات الأخرى الداعمة في مجال الهندسة واللوجستيات والإدارة، مع إمكانية استحداث مجالات أخرى بعد الدراسة الكاملة للمجتمع الصناعي المتوقع إقامته طبقاً لخطة الدولة للتنمية.

وبدأت الفكرة عام 2017 بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاءات المقر وبدء العمل بالفرع في سبتمبر 2019.

وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد استقبلت بفرعها بالعلمين خلال أغسطس من العام الماضي فعاليات المعسكر الدولي الأول في اللوجستيات الذى تنظمه كلية النقل الدولي واللوجيستيات – فرع العلمين- ومركز ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة دوزنبرج ايسن بألمانيا.

وقال عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بفرع الأكاديمية في العلمين الدكتور إسلام النقيب، إن النسخة الأولى من المعسكر الدولي في اللوجستيات عقدت خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2021.

وأوضح النقيب أن المعسكر يعد تجمعا لمديري الشركات الكبرى في سلسلة الإمداد واللوجستيات والنقل مع الطلاب والخريجين والمتخصصين من مصر وجميع أنحاء العالم.