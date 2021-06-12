«الأكاديمية العربية للعلوم» تتقدم 149 مركزا بتصنيف «ويبومتركس» العالمي

حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تقييم 5 نجوم في 8 مؤشرات مختلفة حسب تقييم مؤسسة "كيو اس" و"ويبوميتركس" العالمي للجامعات

كشف الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري : التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها مصر ” ، أن الأكاديمية العربية تقدمت 149 مركزا بتصنيف “ويبومتركس” العالمي.

وأوضح الشيخ يوسف عبدالله صباح، حصول الأكاديمية على تقييم 5 نجوم في 8 مؤشرات مختلفة حسب تقييم مؤسسة “كيو اس” و”ويبوميتركس” العالمي للجامعات، حسب تصريحات صحفية اليوم بأحد الندوات الخاصة بالأكاديمية .

وقال الشيخ يوسف عبدالله، إن تقييم الأكاديمية يأتي من إحدى أهم المؤسسات العالمية المختصة في تقييم الجامعات حول العالم مثل مؤسسة التايمز إلى جانب تصنيف “ويبوميتركس” العالمي للجامعات، وكذلك مؤسسة “كيو اس”.

وألمح، إلى أن الأكاديمية حققت تقدما بواقع 149 مركزا مقارنة بتصنيف 2020، مبينا أن المؤشرات الثمانية للتقييم هي التعليم والتعلم والتوظيف والتطوير الأكاديمي والبنية التحتية والتعليم عن بعد والشمولية وتنمية البيئة وخدمة المجتمع والتميز في برامج القطاع البحري.

وذكر أن هذا التقييم المتميز يضم الأكاديمية إلى قائمة جامعات الوطن العربي الحاصلة على تقييم خمس نجوم بجانب 11 جامعة أخرى فقط على مستوى الوطن العربي إضافة إلى احتلال الأكاديمية المركز 2195 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم في تصنيف يناير 2021.

وتأسست الأكاديمية عام 1970 وفق قرار مجلس جامعة الدول العربية ويقع مقرها في الإسكندرية وتعمل على التدريب في أعمال النقل البحري وتأهيل الكوادر البحرية في المالحة والهندسة البحرية وضباط الراديو والفنيين البحريين شاملة الدراسات الأساسية ودرجات البكالوريوس.