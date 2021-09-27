الأكاديمية العربية فرع القاهرة تحتفل بتخريج 239 طالبا من 6 دول



احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم أمس الأحد الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ بتخريج ٢٣٩ طالبا من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة – دفعة يوليو وسبتمبر ٢٠٢١ ، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الإدارة والتكنولوجيا , وكلية النقل الدولي واللوجستيات , وكلية الهندسة والتكنولوجيا وينتمي الخريجون إلى جنسیات ٦ دول هى : مصر – السودان – فلسطين – ليبيا – الأردن – اليمن.



حضر الحفل وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان ، والمهندس هانى ضاحى نقيب مهندسي مصر ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، والدكتورة لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب ، والدكتور عادل بلال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور أحمد حسب الله عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، والدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات.

وأعرب وزير القوى العاملة محمد سعفان عن سعادته بحضور حفل تخرج أبناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واصفا حفل تخرج طلاب الأكاديمية بالتقليد الحميد الذى يرسخ قيم الوفاء والعرفان.



وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن وظائف المستقبل فى مصر خلال الـ ٢٠ سنة المقبلة خاصة بعد جائحة كورونا واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى قطاعات الإنتاج المختلفة، مؤكدا أن تلك الدراسة تهدف إلى تغير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى.



وأضاف وزير القوى العاملة، أن خريجي حفل اليوم هم نواة لنهضة مصر والدول العربية فى كافة المستويات، مشيرا إلى أن تكريم الخريجين اليوم يتواكب مع اهتمام رئيس جمهورية مصر العربية بتنمية قدرات ومهارات الشباب المصرى وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل مع ٤ شركات دولية فى مجال التدريب، لافتا إلى أنه يهدى منحا تدريبية مجانية لجميع خريجي حفل اليوم والبالغ عددهم ٢٣٩ خريجا بالأكاديمية من خلال تلك الشركات الدولية على وظائف المستقبل، بالإضافة إلى ١٠٠٠ منحة تدريبية إلى نقابة مهندسي مصر متمنيا التوفيق للخريجين في حياتهم العلمية والعملية.

من جانبه أكد المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسي مصر، أن حفل تخرج اليوم هو بمثابة جنى ثمار للخريجين ورد الجميل لأولياء الأمور .

وأضاف نقيب مهندسي مصر ان على الخريجين أن يلحقوا بركب التنمية فى مصر فى هذا التوقيت مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات غير المسبوقة التى تمت خلال ٧ سنوات فى كافة المجالات والتى نتجت من خلال إرادة سياسية قوية وخطة الدولة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأيدى العاملة من كافة التخصصات العلمية الأخرى.

وأوضح نقيب مهندسي مصر، أن الأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار صرح علمى كبير مبديا إعجابه الشديد بالتطور الكبير داخل الأكاديمية فى الـ ١٠ سنوات الماضية فى كافة المجالات متمنيا التوفيق للأكاديمية وأبنائها الخريجين.



وفي كلمته اعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بحضور معالى وزير القوى العاملة، ومعالى نقيب مهندسي مصر حفل تخرج طلاب الأكاديمية الحاصلين على شهادة البكالوريوس .



وأضاف إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية تسعى دائما لتوفير كل ما يتطلبه الزمن المعاصر من أدوات للنمو والتطوير، مشيرا إلى أن الأكاديمية توفر لطلابها العديد من فرص لزيارة الجامعات الدولية وذلك من خلال إتفاقيات التعاون المبرمة مع العديد من الجامعات المرموقة وذلك لتوسيع افاقهم وخبراتهم العلمية والعملية والثقافية.



وأشار إلى أن الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية احتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة من أجل النهوض بأوطانها.



وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أنه على ثقة أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لأوطانهم من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام مؤكدا أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة للخريجين طوال مشوارهم المهني وأن العلاقة لم ولن تنتهي بين الأكاديمية والخريجين.



واختتم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كلمته بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه للأكاديمية ولرعايته لهذا الحفل الكريم ومتمنيا له التوفيق فى قيادة العمل العربي المشترك.