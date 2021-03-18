اتصالات وتكنولوجيا

«الأكاديمية العربية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الجلالة في التعاون البحثي والعلمي

تضمنت المذكرة التعاون فى مجال التدريب والبحوث والاستشارات
معتز محمود 1:50 ص, الجمعة, 19 مارس 21 1:50 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الجلالة أمس الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي.

ووقع كل من معالى الأستاذ الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية على تلك المذكرة، والتى تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير التعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة نشاط كلا الطرفين.

وتضمنت المذكرة التعاون فى مجال التدريب والبحوث والاستشارات والمساهمة فى تكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما لتحقيق هذا التعاون، إضافة إلى الإشتراك فى المشروعات البحثية والرسائل العلمية، وبرامج الأنشطة الطلابية والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك و تبادل أعضاء هيئة التدريس .

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أكد الأستاذ الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة أن توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية للتعاون العلمى والبحثى جاء لتحقيق الإفادة المستقبلية لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية من برامج أنشطة وتبادل طلابى.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذى تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمى.

وسجل رئيس جامعة الجلالة شكره وتقديره لقرار القيادة السياسية فى إنشاء الجامعات الأهلية والتى كان من ضمنهم جامعة الجلالة، مؤكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية تمثل تعاون مشترك لمنظومة التعليم العالى داخل مصر.

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فى سياق متصل، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات، مشير إلى أن جامعة الجلالة من الجامعات الناجحة والتى سيثمر التعاون معها على نجاحات كثيرة مستقبليه لأبنائنا الطلاب.

وأشار عبد الغفار أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربى كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات فى مجالات العلوم والاستشارات والبحث العلمى لخدمة الوطن العربى مؤكدآ أن العمل على إخراج كوادر عربية ناجحة فى جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية يأتى على رأس أولويات الأكاديمية.

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وعقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم قدم سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية العربية لمعالى الأستاذ الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

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بقلم معتز محمود

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