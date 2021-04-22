«الأكاديمية العربية» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية للتعاون العلمى والبحثى.

وهناك العديد من المجالات الأخرى ستقدمها هيئة الدواء المصرية لطلاب الأكاديمية مثل التدقيق علي معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة GMP وGLP الممارسات المختبرية الجيدة، إضافة إلى قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية حسب أحدث المعايير العالمية وإرشادات توزيع الأدوية وتوجيه المكاتب العلمية التي تعمل في مجال الترويج الدوائى وسياسات استيراد المواد الخام النشطة وغير النشطة والإرشادات الخاصة بترخيص مخزن أدوية جديد.

وقام كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتور تامر محمد عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بتوقيع مذكرة التفاهم بالقاهرة.

وتضمنت مذكرة التفاهم قيام الأكاديمية بإتاحة دراسة برنامج الماجستير المهني بكلية الدراسات العليا في الإدارة (MBA) ودراسة برنامج الماجستير المهني بمعهد الإنتاجية والجودة (MQM) وبرنامج الدكتوراه المهنية بكلية الدراسات العليا في الإدارة (DBA) للسادة العاملين بهيئة الدواء المصرية .

كما سيقوم معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية بتقديم برامج تدريبية ودبلومات متخصصة للسادة الصيادلة العاملين بهيئة الدواء المصرية في مجالات التوعية بالمواصفة القياسية أيزو 13485:2016 لمتطلبات نظم إدارة الجودة للأجهزة الطبية وكذلك طرق التدقيق الداخلي عليها (Understanding ISO 13485:2016 Medical Devices – Quality Management System Requirements and internal auditing) ، وتعليمات الأجهزة الطبية واللوائح والتقارير الخاصة بها (- Medical Devices Directive, Regulations and reporting )، إضافة إلى لوائح التشخيص بالمختبرات (In-Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)).

كما سيوفر معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية للسادة العاملين بالهيئة دبلوم متخصص في ممارسات التصنيع الجيد في الصيدلية والمعدات الطبية (Professional Diploma in Good Manufacturing Practices (GMP)for pharmaceutical & Medical Devices)، وشهادة متخصصة لدورة المقيم الأول في نظم إدارة المعدات الطبية طبقا للمواصفة القياسية 13485 (MD-QMS ISO 13485:2016 Lead Auditor professional certificate).

وسيقوم المعهد بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، والدبلوم الاحترافي في ممارسات التصنيع الجيدة من خلال نخبة من السادة المحاضرين المتخصصين وذلك للسادة العاملين بهيئة الدواء المصرية طبقا للوائح المعمول بها بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.

وفى المقابل ستقوم هيئة الدواء المصرية بتوفير التدريب لطلاب وحديثي التخرج من كلية الصيدلة فى الأكاديمية العربية في مجالات عملية تسجيل الدواء ومتطلبات الترخيص للحصول على إذن التسويق لفئات مختلفة من المنتجات الجديد وسياسات اختبار الاستقرار والتكافؤ الحيوي للأدوية الجديدة، وإدارة المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية ومتطلبات التقدم ببروتوكول لاجراء دراسة اكلينيكية.



وفى مجال اليقظة الدوائية ومراكز معلومات السموم والدواء ستقدم هيئة الدواء الدعم الفني لكلية الصيدلة بالاكاديمية لانشاء وتشغيل فرع لجمع البيانات والاستدلالات كرافد لمركز اليقظة الدوائية بالهيئة، وذلك في إطار التعاون لتسجيل المضاعفات والآثار الجانبية للأدوية وسميتها كما ترد من أفراد الأطقم الطبية والمرضي وذويهم.

وذلك في إطار مراقبة مأمونية الأدوية، وأيضا مركز معلومات الدواء والسموم الذي يقدم خدماته لجميع العاملين في القطاع الصحي والأبحاث الأكلينيكية والصيدلانية، وفى مجال الاستشارات العلمية والأبحاث ستقدم هيئة الدواء المصرية الدعم الفني لكلية الصيدلة بالأكاديمية لتصبح بيت خبرة في الأبحاث الصيدلانية في مجالات النانوتكنولوجي- زراعة الأنسجة- السرطان وأبحاث بيولوجيا الخلية- السموم وعلم الأدوية والمنتجات الطبيعية- الكيمياءالخضراء وتصميم الأدوية . (CADD)

ومن منطلق إنشاء معمل مركزي بكلية الصيدلة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، ستقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني وتهيئه اعتماد المعمل لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية في جمهورية مصر العربية بما يتوافق مع المستويات العالمية والدولية المتعارف وذلك عند الانتهاء من إنشاء المعمل المركزي.

من جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الدواء المصرية من أهم المذكرات التى تم توقيعها خاصة أنها تقدم تعاون علمى وبحثى من خلال تقديم الأكاديمية برامج الدراسات العليا للعاملين بالهيئة وفقآ للوائح الأكاديمية المعمول بها، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية ستقدم التدريب لطلاب كلية الصيدلة بالأكاديمية فى العديد من المجالات الهامة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية العربية منظمة عربية متخصصة وهي إحدي بيوت الخبرة العربية في مجالات تخصصاتها ذات أهداف علمية وتعليمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علمياً وعملياً، تحرص فى تقديم خدماتها المتميزة فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات لجميع الجهات بالدولة والتى من ضمنها هيئة الدواء المصرية.