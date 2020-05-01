الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لدار الإفتاء ومشيخة الأزهر لمجابهة فيروس كورونا

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية

أهدت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كابينة تعقيم لدار الإفتاء المصرية من منطلق دورها في خدمة المجتمع في مجابهة كوفيد 19، كما أهدت كابينة تعقيم أخرى لمشيخة الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وبإشراف عميد مجمع خدمة الصناعة دكتور عصام البكل ومجموعة APIC شركة الإسكندرية للمشروعات حيث كان ممثلا عن الاكاديمية فريق البحوث و التطوير بمجمع خدمة الصناعة برئاسة المهندس عمرو خميس و المهندس ياسين شعلان.

يعد ذلك بداية للتعاون من أجل تعقيم دور العبادة بمصر استعدادا لعودة عجلة الإنتاج و ممارسة الحياة الطبيعة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة أزمة كورونا العالمية.

كانت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى قامت بإهداء محافظة الاسكندرية كابينة تعقيم وكذلك بعض المرافق والمنشآت بالدولة.

كما قامت في وقت سابق بإهداء كنيسة الأنبا اثناسيوس بالسيوف بالإسكندرية أول كابينة تعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.