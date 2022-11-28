الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل لتأثير الطاقة الكهرومغناطيسية للأجهزة الخلوية على رأس الإنسان

نظمت الأكاديمية العربية للعـلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة فى معهد العلوم الأساسيـة والتطبيقية بكليــة الهندسة والتكنولوجيا وجامعة سوهاج ممثلة فى قسم الرياضيات – كلية العلوم – جامعة سوهاج، ورشة عمل على هامش المشروع البحثي رقم (38132) الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعنوان: تأثير الطاقة الكهرومغناطيسية للأجهزة الخلوية على رأس الإنسان متعددة الطبقات فى سياق حرارة التوصيل من الرتب العليا.

أقيمت ورشة العمل بكلية الهندسة والتكنولوجيا فى اطار التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع الجامعات المصرية ومؤسسات الدعم البحثية وتحت رعاية الأستـاذ الــدكتـور / اسمــاعيــل عبـد الغفـار اسمـاعيـل فـرج – رئيس الاكـاديميـة العربية للعـلوم والتكنــولوجيـا والنقـل البحـري الــدكتــور مصطفى عبـــد الخـــالــق – رئيس جـــامعـــة ســـوهـــاج .

حاضر في الورشة الــدكتـــور ناصر محمــد المغــربى – عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية الــدكتـــور حمدى محمود يوسف – أستاذ الرياضيات التطبيقية – كلية التربية – جامعة الأسكندرية ، الــدكتـــور علاء عبد الواحد عبدالبارى نائب رئيس الاكـاديميـة العـربيــة لشئـــون الــدراســـات العليــا والبحث العلمـي والباحث المشارك بالمشروع. الــدكتـــورة رضوى أحمد عثمان – أستاذ مشارك بالأكاديمية وعضو المشروع .

كما حضر العديد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من كليات (العلوم – الهندسة – الطب – التربية) بالجامعات المصرية (الحكومية – الخاصة – الأهلية).



